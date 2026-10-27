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Instagram YouTube’a Rakip Oluyor! Uzun Videolar Geliyor

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Instagram, YouTube’a ciddi rakip olmasını sağlayacak “Features” isimli yeni özellik test ediyor. Bu özellik, 90 dakikaya kadar videoları platforma getirecek.

Instagram YouTube’a Rakip Oluyor! Uzun Videolar Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri konumundaki Instagram, son zamanlarda oldukça farklı stratejik hamlelerle karşımıza çıkıyordu. Öyle ki platformun televizyonlara gelmeye başladığını ve farklı kullanıcı kitlelerini hedeflediğini görmüştük. Şimdi ise şirket, YouTube’a ciddi rakip olmasını sağlayacak bir adım attı.

Meta bünyesindeki platform, kullanıcıların 90 dakikaya kadar video yüklemesine imkân sağlayan “Features” adını verdiği yeni bir video formatını test etmeye başladı.

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Instagram YouTube’a Rakip Oluyor! Uzun Videolar Geliyor
instagra

90 dakikalık Instagram videoları geliyor

instagra

Instagram'ın tepe yöneticisi Adam Mosseri, uzun süredir platformda uzun soluklu videolara karşı olduğunu açık bir dille itiraf ediyor. Ürün Başkan Yardımcısı Tessa Lyons ile birlikte yer aldığı altı buçuk dakikalık geniş ekranlı duyuru videosunda konuşan Mosseri, ana çekincesinin her zaman kullanıcı bağları olduğunu vurguladı. Mosseri'nin aktardığına göre, bir kullanıcı uzun bir videoyu izlediğinde, arkadaşına gönderebileceği çok sayıda Reels, fotoğraf veya çoklu gönderiyi feda etmiş oluyor. Bu durum da doğrudan beğeni ve paylaşım gibi etkileşimlerin azalması riskini doğuruyor.

Ancak Meta ve Instagram ekibi artık bu denklemi baştan kurgulamaya kararlı. Mosseri'ye göre ekip, kısa format ile uzun format video arasında "simbiyotik" yani birbirini besleyen bir köprü kurmayı planlıyor. Podcast kayıtları veya stand-up gösterileri gibi yapımlar bu yaklaşımın temelini oluşturuyor. Üreticiler, bu yapımları hem bağımsız kısa Reels kesitleri halinde paylaşabilecek hem de bütün halindeki uzun versiyonuyla tek çatı altında toplayabilecek.

TV uygulamalarının bu uzun süreli videolara zemin hazırladığını da belirtmek gerek. İlk başta Android TV’lere, sonrasında Samsung TV’lere ve son olarak geçen hafta sonu Apple TV’ye Instagram geldiğini görmüştük. Bu yeni özellik, büyük ekranlardan tıpkı YouTube gibi uzun, 90 dakikaya kadar Instagram videoları izlemeye yarayacak.

Ayrıca “Clips as Reels” yeni bir özellikle birlikte de gelecek. Bu özellik sayesinde üreticiler, yükledikleri uzun videolardan doğrudan Reels klipleri kesebilecek ve bu klipler, izleyicileri asıl uzun videoya yönlendiren bir köprü işlevi görecek. Uzun videolar, Brezilya’da test ediliyordu ve dün itibarıyla ABD’de küçük çaplı bir grupta da denenmeye başladı. Geniş çapta ne zaman çıkacağı şimdilik belirsiz.

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