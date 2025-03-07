WhatsApp, uygulamasını yapay zekâ özellikleriyle doldurmak için hamlelerine devam ediyor. Şimdi ise grup sohbetlerine birçok yeni yapay zekâ özelliği ekleneceği görüldü.

Yapay zekâ teknolojilerini uygulamasına entegre eden platformlardan biri de WhatsApp’tı. Bu özellikler henüz ülkemizden erişilebilir olmasa da Meta AI’ın WhatsApp’a daha çok entegre edilmeye çalışıldığını görüyorduk.

Şimdi ise grup sohbetleri özelinde bir yeniliğin geleceği görüldü. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın son Android beta sürümünde görüldü.

Grup sohbetlerine Meta AI ekleniyor

Ekran görüntülerinden de görülebildiği üzere yakın zamanda Meta’nın yapay zekâ modeli, WhatsApp’taki grup sohbetlerine entegre edilmeye başlayacak. Yapay zekâ modelini farklı farklı işlevler için kullanmak mümkün olacak.

Örneğin kullanıcılar, grupların profil fotoğrafını yapay zekâ ile oluşturabilecekler. Ayrıca sohbetlere entegre edilmesiyle size yardımcı olmasını da sağlayabileceksiniz. Bir sonraki buluşmanız için fikirler alma, sohbet içinde kullanılabilecek eğlenceli görseller oluşturma gibi işlevleri de olacak.

Özellik, şu anda test aşamasında. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.