WhatsApp'ın en son yayımlanan Android beta sürümünde, mesaj ve medya paylaşımlarıyla ilgili yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, WhatsApp'taki bir içeriği Facebook ve Instagram gibi platformlara iletmenizi sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.24.25.20" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, WhatsApp'taki mesajlarınızı ve medyalarınızı diğer platformlarda kolayca paylaşmanızı sağlayacak.

WhatsApp'ın henüz geliştirme aşamasındaki özelliği, mesaj veya medyaları iletmek için kullandığımız sayfada kendini gösterecek. Buraya yeni bir alt menü eklenecek ve kullanıcılar, bu menü aracılığıyla mesaj veya medyaları Instagram, Facebook, X veya Snapchat gibi platformlara gönderebilecekler.

WHatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcı deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor. Zira bu özellik sayesinde WhatsApp'taki bir mesajı veya medyayı manuel olarak üçüncü taraf platformlara aktarmaya gerek kalmayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği, haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi henüz geliştirme aşamasında. Bu da söz konusu özelliği bir süre beklememize yol açacak. Meta'nın da konuyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadığını, hâl böyle olunca resmî çıkış tarihinden bahsedemeyeceğimizi söyleyelim.