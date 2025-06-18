WhatsApp'ın iPhone versiyonuna mesajların sadece belli bölümlerini seçip kopyalama özelliği geldi. Önceden tüm mesajı kopyalayıp sonra başka bir yerde istediğiniz kısmı seçmeniz gerekiyordu.

En popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyordu. Dev platform, şimdi ise iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güncelleme yaptı. Yeni gelen özellik, gerçekten herkese “Bugüne kadar neden yoktu ki?” dedirtecek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Normalde WhatsApp’ın iOS sürümünü kullananan kullanıcılar, mesajlarda belli kısımları seçme imkanına sahip değildi. Örneğin bir cümlede sadece bir yeri kopyalamak istediğinizde tüm mesajı kopyalayıp daha sonra başka yerde istediğiniz kısmı alabiliyordunuz. Yeni güncellemeyle bu durum artık değişti.

Mesajların sadece belli yerlerini seçip kopyalayabileceksiniz

Gelen yeni güncellemeyle artık kullanıcılar, iPhone’daki WhatsApp uygulamasında mesajların sadece belli bölümlerini seçip kopyalama imkânına sahip olacak. Bu da tüm mesajı kopyalama gereksinimini ortadan kaldırarak sizi büyük uğraştan kurtaracak. Özelliği kullanmak için uygulamanızı en güncel sürüme getirmeniz yeterli.

Apple da benzer bir özelliği Mesajlar uygulamasına iOS 26 güncellemesiyle getireceğini duyurmuştu. iPhone kullanıcıları, iOS 26’daki SMS’lerde artık mesajların belli kısımları seçilebilecek. Tabii ki o özelliğin gelmesine hâlâ birkaç ay var. WhatsApp’ınki ise şu anda kullanımda.

iPhone’larda WhatsApp’ta mesajların belli kısımları nasıl seçilir?