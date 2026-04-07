WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp'a tıpkı Instagram'da olduğu gibi ücretli abonelik sistemi geliyor. Bu abonelik sistemi ile özel içeriklere ücretli bir şekilde kanallar üzerinden abone olmak mümkün olacak.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, içerik üreticilerini yakından ilgilendiren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, ücretli kanal abonelikleri ile kullanıcıların özel içeriklere erişmesini sağlayacak bir sistemi test etmeye başlamış durumda.

Yeni özellikle birlikte kanal sahipleri, içeriklerini ücretli hâle getirerek kendilerine yeni bir gelir modeli oluşturabilecek. Kullanıcılar ise diledikleri kanallara abone olarak yalnızca abonelere özel paylaşımları görebilecek.

Ücretli kanal abonelikleri geliyor

Platform, mevcut ücretsiz kanal yapısını koruyacak. Yani kullanıcılar isterlerse hiçbir ücret ödemeden kanalları takip etmeye devam edebilecek. Ücretli içerikler ise tamamen isteğe bağlı olacak.

Yeni sistemde, bir kanalın kaç ücretli aboneye sahip olduğu herkes tarafından görülebilecek. Bu sayede kullanıcılar, abone olmadan önce kanalın popülerliği hakkında fikir sahibi olabilecek. Yani sistem bir nevi Instagram'daki abonelik hizmetine benzeyecek.

Özellik henüz test aşamasında olsa da ilerleyen güncellemelerle kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.