WhatsApp, durumlara müzik eklemeyi sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik uçtan uca şifreleme ile korunuyor.

MSN’de “Ne Dinliyorum” özelliğini hatırlayanlar buradaysa, onlara nostalji yaşatacak bir yenilik var. WhatsApp, Durumlara kısa müzik klipleri ekleyebileceğimiz bir özelliği devreye aldı. Artık ne dinlediğini arkadaşlarına göstermek sadece birkaç dokunuş uzağında.

Artık Durum paylaşırken fonda sevdiğiğimiz şarkı da çalabilecek. Yapılması gereken tek şey Durum ekranında beliren müzik notası ikonuna dokunmak ve listeden bir şarkı seçmek. Fotoğraflara 15 saniyelik, videolara ise 60 saniyeye kadar müzik eklenebilecek. Yani hem ne yaşadığını hem de ne hissettiğini tek seferde paylaşmak mümkün olacak.

Paylaşılan şarkılar sadece bağlantıdaki kişilerle sınırlı kalacak

Yeni özellik tıpkı mevcut Durum paylaşımlarında olduğu gibi, 24 saat içinde otomatik olarak silinme kuralıyla çalışıyor. WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, daha önce benzer bir müzik ekleme özelliğini Instagram kullanıcılarına sunmuştu. WhatsApp’ta ise paylaşılan müziklerin uçtan uca şifreleme ile korunduğu belirtildi. Yalnızca kullanıcıyla bağlantıda olan kişilerin paylaşılan şarkıları görebildiği ifade edildi.

Yeni özelliğin dünya genelinde kademeli şekilde dağıtımına başlandığını açıklayan WhatsApp, bu özelliği önümüzdeki haftalarda daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştıracağını duyurdu.