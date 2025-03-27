WhatsApp'ın yeni güncellemesini alan iPhone kullanıcıları artık bu uygulamayı arama ve mesajlaşma için varsayılan olarak seçebilecek.

iPhone kullanıcılarını sevindirecek yeni bir yenilik yolda. Artık WhatsApp'ı varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak seçebileceksiniz.

WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp'ın 25.8.74 sürümü ile birlikte bu seçenek iPhone'unuzun ayarlarında kullanılabilir hâle geliyor.

Bildiğiniz üzere Apple normalde varsayılan uygulamaları değiştirmeye izin vermiyordu. Şirket ilk olarak Avrupa Birliği’ndeki kullanıcıların varsayılan telefon ve mesajlaşma uygulamalarını değiştirmesine izin vereceğini duyurmuştu fakat iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte bu özellik dünya genelindeki tüm iPhone kullanıcılarına açıldı.

Varsayılan uygulamanızı değiştirmek için Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar'a gidebilir Mesajlaşma ve Arama bölümlerini düzenleyebilirsiniz. WhatsApp'ın son güncellemesiyle birlikte artık bu listede WhatsApp da yer alıyor.

WhatsApp'ı varsayılan uygulama yapmak ne işe yarayacak?

Bu değişikliği gerçekleştirdiğiniz takdirde bir web sitesindeki telefon numarasına dokunduğunuzda veya kişi listenizden mesaj göndermek istediğinizde iPhone’unuz otomatik olarak WhatsApp’ı açacak.