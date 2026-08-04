Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor: Test Edilmeye Başlandı!

Microsoft, Windows 11'in çıkışından bu yana en çok talep edilen özelliği Insider Beta kanalında test etmeye başladı.

Windows 11 piyasaya sürüldüğünde, kullanıcıların yıllardır alışık olduğu pek çok esneklik ve kişiselleştirme seçeneği rafa kaldırılmıştı. Bu kısıtlamaların başında ise ekranın alt tarafına adeta çivilenmiş olan görev çubuğu geliyordu.

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Windows 10 döneminde görev çubuğunu ekranın üstüne, sağına ya da soluna kolayca sürükleme imkânı, Windows 11’in gelişiyle birlikte tamamen ortadan kaldırılmıştı. Microsoft'un herhangi bir geçerli gerekçe sunmadan attığı bu adım, kullanıcılar tarafından 5 yıl boyunca yoğun bir şekilde eleştirildi. Şirket, nihayet beklenen adımı attı ve Windows 11 Insider Beta kanalında yayınlanan Build 26220.9022 sürümüyle birlikte taşınabilir görev çubuğu yeniden kullanıma sunuldu.

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Görev çubuğu artık istenilen yere taşınabilecek

Test kanalındaki Insider kullanıcıları, ayar aktif edildikten sonra Ayarlar → Kişiselleştirme → Görev Çubuğu adımlarını takip ederek görev çubuğunun konumunu diledikleri gibi değiştirebiliyor. Microsoft geliştiricileri bu geri dönüşle birlikte sadece konumu serbest bırakmakla kalmadı; görev çubuğunun yükseklik ayarlarını ve uygulama simgelerinin boyutlarını da optimize ederek ekranda daha az yer kaplamasını sağladı. Ayrıca kullanıcılar uygulamaları yine grup hâlinde tutmaya devam edebilecek.

Şu an için dokunmatik hareketler ve Copilot entegrasyonu gibi bazı alanlarda ufak sınırlamalar ve sorunlar bulunsa da bunların gelecek test aşamalarında çözülmesi bekleniyor. Özelliğin tüm genel kullanıcılara dağıtım takvimi de netleşmiş durumda. Microsoft'un Beta kanalındaki güncellemeleri genellikle bir ay içerisinde nihai sürüme aktardığı biliniyor. Bu doğrultuda, taşınabilir görev çubuğu özelliğinin en geç Eylül ayındaki bir güncelleme ile tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak.