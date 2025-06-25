WhatsApp'a yakında yapay zekâ destekli mesaj özetleme özelliği geliyor. Bu yeni özellik, Meta'nın yapay zekâsı Meta AI ile çalışacak.

Meta, WhatsApp’a yapay zekâyla çalışan yeni bir özellik olan "Mesaj Özetleri"ni ekliyor. Bu yeni özellikle birlikte bir sohbette okumadığınız mesajları size kısa ve net bir şekilde Meta'nın yapay zekâsı Meta AI'a özetlettirebiliyorsunuz.

Bu özetleri sadece siz görebiliyorsunuz;,yani konuştuğunuz kişiler sizin mesajları özetlettiğinizi fark etmiyor. Özellik isteğe bağlı, yani otomatik olarak açık olmayacak. Uygulamada aktif hâle getirdiğinizde küçük bir simgeyle bunu anlayabiliyorsunuz.

WhatsApp mesaj özetleme böyle çalışacak:

Yapay zekânın bu işlemi yapabilmesi için Meta’nın geliştirdiği "Özel İşleme" teknolojisi kullanılıyor. Bu sistem, mesajlarınızı doğrudan okumadan bağlamı anlayıp size bir özet sunuyor. Meta, bu teknolojinin gizliliğin önüne geçmediğini ve mesajlarınızın şifrelemesini etkilemediğini özellikle söylüyor ama bu konu şimdiden tartışma konusu hâline gelmiş durumda.

Şimdilik sadece ABD’de kullanıma sunulan ve yalnızca İngilizce olarak kullanılabilen bu özellik, ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde ve dillerde de kullanılabilecek.

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