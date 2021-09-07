Son zamanlarda platforma eklediği yeni özelliklerle gündeme gelen Whatsapp, hem iOS hem de Android kullanıcılarını sevindirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Hala geliştirme aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların son görülme özelliği üzerinde değişiklik yapabilmesine olanak sağlayacak.

Son zamanlarda platforma eklediği yeni özelliklerle sık sık gündeme gelen Whatsapp'tan bir yeni haber daha geldi. Bir sonraki güncelleme için sıkı bir şekilde çalışan geliştirici ekip, hem iOS hem de Android kullanıcılarının Son Görülme de dahil birçok ayarda değişiklik yapmasına olanak sağlayacak.

Bu yeni özelliğin tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz resmileşmiş değil. Şu anda halen yapım aşamasında olan bu yeni özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Kullanıcılar, rehberden istedikleri kişiyi seçebilecek

Whatsapp'ın yeni özelliği, kullanıcılara son görülme özelliğinin hangi kişilere kapalı, hangi kişilere açık olacağına karar verme fırsatı sunacak. Whatsapp iOS üzerinden alınan ekran görüntüsüne baktığımız zaman, kullanıcıların rehberdeki istediği kişiyi özel olarak seçerek son görülme saatini görmesini engelleyebildiğini görebiliyoruz.

WABetaInfo'nun yapmış olduğu habere göre bu özellik sadece son görülmede geçerli olmayacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafı ve hatta okundu bilgisi gibi gizlilik ayarlarında yine aynı özellikten yararlanabilecek. Dolayısı ile son görülme, okundu bilgisi gibi zaman zaman tartışmaları körükleyen bilgiler, seçili kişilerden gizlenebilecek.