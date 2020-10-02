İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen ya da sizin aldığınız modem her zaman evinizin her noktasına güçlü bir internet sinyali göndermeyebilir. Wi-Fi sinyal güçlendirici bir cihaz ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken noktalar var. Sizin için Wi-Fi sinyal güçlendirici nasıl kurulmalı sorusunu yanıtladık ve göz önünde bulundurmanız gereken tavsiyeler paylaştık.

Evinizde kullandığınız internet, internet servis sağlayıcının size en yakın merkezinden DSL kablolar aracılığıyla evinize gelir ve oradan bir modem vasıtasıyla tüm evinize internet sinyali gönderir. Yani, öyle olması gerekir. Bazen evinizde bulunan modem evin her noktasına internet sinyali göndermez. Böyle bir durumda Wi-Fi sinyal güçlendirici bir cihaz kullanmanız gerekebilir.

Wi-Fi sinyal güçlendirici başarılı bir sistem ama internet sinyalini en verimli şekilde yaymak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İlk olarak evinizi doğru tanımalısınız ve Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı nereye kurmanız gerektiğiniz bilmelisiniz. Sizin için Wi-Fi sinyal güçlendirici nasıl kurulmalı ve nasıl verimli çalışır gibi merak edilen soruları detaylarıyla yanıtladık.

Wi-Fi sinyal güçlendirici kurarken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Sinyalin yayılacağı en doğru yeri bulun.

Çok katlı evlerde modem ve Wi-Fi sinyal güçlendiriciyi aynı hizaya yerleştirin.

Sinyali emecek engellerden kaçının.

Wi-Fi sinyal güçlendirici için en doğru adı seçin.

Wi-Fi sinyal güçlendirici yazılım ve mobil uygulamalarından destek alın.

Modem ve internet servis sağlayıcınızdan emin olun.

Sinyalin yayılacağı en doğru yeri bulun:

Modemden yayılan internet sinyallerinin tüm eve yayılmadığı durumlarda bir Wi-Fi sinyal güçlendirici cihaz ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Fakat böyle bir güçlendirici cihaz kurmadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, güçlendirici cihaz için en doğru yeri bulmaktır.

Örnek vermek gerekirse; modeminiz evin A noktasında bulunuyor ve siz B noktasından güçlü bir internet sinyali alamıyorsunuz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kuracağınız Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı B noktasına değil, A ile B noktası arasındaki tam orta noktaya kurmanız gerekiyor.

Böyle bir yöntem teoride başarılı olsa da pratikte her zaman uygulanmayabilir. Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazlar çok büyük olmasalar da koridorun ortasında bir cihaz olmasını kimse istemez. Bu nedenle bu yöntemi biraz esnetebilir ve iki noktadan birine biraz daha yakın bir konuma Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı kurabilirsiniz.

Tüm cihazlar için olduğu gibi Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazlar için de direkt olarak duvar prizine bağlanmaları öneriliyor. Ancak doğru noktada bir priziniz yok ise herhangi bir uzatma kablosu kullanabilirsiniz. Önemli olan, kullandığınız uzatma kablosunun akım kontrollü modellerden bir tanesi olması.

Çok katlı evlerde modem ve Wi-Fi sinyal güçlendiriciyi aynı hizaya yerleştirin:

Modemin güçlü internet sinyali yayamadığı en bilinen yerlerden biri de çok katlı evlerdir. iki katlı, üç katlı, terası ya da bodrumu bulunan evlerde modemler neredeyse her zaman bir sorun yaratır ve evin tam olarak hangi noktasına Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı kurmak gerektiğine bir türlü karar verilemez.

Çok katlı evlerde Wi-Fi sinyal güçlendiricinin kurulacağı en doğru yer, modem ile aynı hizadır. Örnek vermek gerekirse; modem evin birinci kat A noktasında bulunuyor ve siz ikinci kat A noktasından güçlü bir internet sinyali alamıyorsunuz. Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı farklı katlarda olsalar da aynı yer olan A noktasına kurmalısınız.

Bu yöntem ile doğru bir şekilde Wi-Fi sinyal güçlendiriciyi kurarsanız, güçlendirici cihazın olduğu her katta bir modeminiz varmış kadar güçlü bir sinyal alabilirsiniz. Elbette aynı kat içinde yine mesafeden dolayı bir sinyal sorunu yaşıyorsanız bunun için bir Wi-Fi sinyal güçlendirici daha almalı ve yukarıdaki yöntemde olduğu şekilde yerleştirmelisiniz.

Sinyali emecek engellerden kaçının:

Wi-Fi sinyal güçlendirici kurarken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta da sinyali emecek engellere dikkat etmektir. Aslında internet sinyalleri de ses ve ışık gibidir. Yani nasıl aynalar, metal parçaları sesi ve ışığı yayıyor; dolaplar, yataklar, duvarlar, koltuklar ışığı ve sesi emiyor ise internet sinyallerine de aynı şeyi yapıyor.

Bu durumu modeminizi yerleştirirken de göz önünde bulundurabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; modemi televizyon sehpasının alt gözüne koydunuz. Yanında kitaplar, önünde koltuk, biraz daha önünde masa, biraz daha önünde duvar derken modem ne kadar güçlü olursa olsun bu kadar engeli aşarak iç odalara sinyal yayamaz.

Bu nedenle; hem modeminizi yerleştirirken hem de Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı kurarken mutlaka sinyali emecek engellerken uzaklaştırmayı deneyin. Duvarlar konusunda yapılacak bir şey yok ama en azından yanında kitaplar ve önünde koltuk olmasa bile yayılan sinyal oranı bir hayli artacaktır.

Wi-Fi sinyal güçlendirici için en doğru adı seçin:

Genel olarak kullanıcılar Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı kurarken isim ve şifre olarak modemlerinde kullandıkları aynı isim ve şifreyi kullanıyorlar. Bu durum pek çok konuda kolaylık sağlıyor gibi görünse de modem ve Wi-Fi sinyal güçlendiricinin ortak sinyal alanında bulunan cihazlar için kafa karıştırıcı olabilir.

Özellikle kullanılan cihaz, hem modeme hem de Wi-Fi sinyal güçlendiriciye otomatik olarak bağlanma talimatı aldı ise her ikisinin de aktif olduğu ortak sinyal alanlarında her zaman olmasa bile sorunlar ortaya çıkacaktır.

Tüm bunları göz önünde alarak Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazınızın isim ve şifre bilgilerini modeminizden farklı olarak belirlemenizde yarar var. Birbirinden bambaşka isimler ve şifreler belirlemek zorunda değilsiniz ama en azından birkaç karakter değişikliği yaparak olası sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Wi-Fi sinyal güçlendirici yazılım ve mobil uygulamalarından destek alın:

Özellikle Wi-Fi sinyal güçlendiricinin ilk kurulumu sırasında kullanıcılar bir takım zorluklarla karşılaşabilirler. Bu durumun farkında olan üretici firmalar ve diğer program, mobil uygulama geliştiricileri konu ile ilgili yazılımlar üretiyorlar.

İlk olarak dikkate almanız gereken ilk yazılım ve mobil uygulama, Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazın üreticisi tarafından geliştirilmiş olanlardır. Çünkü her üretici firma cihazlarının kurulumu için yardımcı olacak ve daha sonraki kullanım sırasında kullanıcının işini kolaylaştıracak bir yazılım ya da mobil uygulamalar üretmiştir.

Eğer üretici firmanın yazılımına ya da mobil uygulamasına ulaşamıyorsanız; iOS için App Store’da, Android için Google Play’de, Microsoft masaüstü için Microsoft Store ve farklı mağazalarda pek çok yazılım ve mobil uygulama bulabilirsiniz. Bu yazılım ve mobil uygulamalar çalışma sırasında Wi-Fi sinyal güçlendiriciyi de kontrol etmenize olanak sağlar.

Modem ve internet servis sağlayıcınızdan emin olun:

Piyasadaki en iyi Wi-Fi sinyal güçlendirici cihazı aldınız, yukarıdaki tüm yöntemleri denediniz ama yine de internet sinyaliniz bir türlü evin dilediğiniz noktasına gelmiyorsa bu noktada artık sorgulamanız gereken modeminiz ve internet servis sağlayıcınızdır.

İnternet sağlayıcınızın evine kurduğu internet bağlantısı yeterince güçlü olmayabilir. Bu nedenle modem zaten az aldığı internet sinyalini tam kapasite çalışsa bile evin farklı noktalarını yayamıyor olabilir. İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek teknik servis tarafından ölçüm yapılmasını talep edin.

Diğer ve daha sık karşılaşılan bir sorun ise modemden kaynaklanmaktır. İnternet bağlantısı güçlü olsa bile modem her yere sinyal yayacak güçte değildir ya da bir Wi-Fi sinyal güçlendirici cihaz ile birlikte çalışacak şekilde dizayn edilmemiştir. Bu noktada; eğer cihazı internet servis sağlayıcınız verdiyse değişim talep edebilir, eğer modemi siz satın aldıysanız yeni bir modem satın almayı tercih edebilirsiniz.

Sizin için Wi-Fi sinyal güçlendirici nasıl kurulmalı sorusunu yanıtladık ve göz önünde bulundurmanız gereken tavsiyeler paylaştık. Eğer evinize gelen internet bağlantısında ya da modeminizde herhangi bir sorun yok ise yukarıdaki yöntemleri uygulayarak bir Wi-Fi sinyal güçlendirici kurabilir ve internet sinyalinizi evinizin her yerine yayabilirsiniz.