Wikipedia'nın çatı kuruluşu Wikimedia Foundation'da 200'den fazla çalışan, yapay zekâ gibi sorunlar nedeniyle resmen sendikalaştı.

Dünyanın en büyük özgür ansiklopedisi olarak nitelendirilen, internetin en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın arkasındaki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, bünyesinde tarihi bir değişim sürecine tanıklık ediyor. 25 yıllık geçmişe sahip San Francisco merkezli vakfın 200’den fazla çalışanı, ABD İletişim İşçileri (CWA) sendikasına katılmak üzere sandık başına gitti.

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ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından yapılan oy sayımının ardından çıkan 158’e 14’lük ezici çoğunluk, sendikaya katılım kararını resmiyete döktü. Oylama kapsamındaki çalışan grubu; yazılım mühendisliği, finans ve iletişim gibi kritik birimlerde görev yapan personeli içeriyor.

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Yapay zekâ ve gönüllülerin azalması gibi nedenler çalışanları sendikalaşmaya itti

Dünya genelinde 39 ülkede yaklaşık 700 kişiyi istihdam eden ve çalışanlarının büyük çoğunluğu uzaktan çalışan Wikimedia Foundation bünyesindeki personel, bu adımla birlikte yönetime karşı seslerini yükseltebilecekleri resmi bir mekanizmaya kavuştu.

Çalışanların bu adımı atmasındaki en büyük motivasyon kaynakları ise yapay zekâ sohbet robotlarının yarattığı giderek büyüyen rekabet ve gönüllü editör sayısındaki gözle görülür düşüş olarak öne çıkıyor.

Sendikaya katılım kararı alan çalışanlar, bu sürecin ana sebebinin maaş veya yan haklar konusundaki anlaşmazlıklar olmadığını vurguladı. eçtiğimiz yıl boyunca yönetimin aldığı bazı işe alım ve işten çıkarma kararları da çalışanlar arasındaki huzursuzluğu ve kırılmayı artıran faktörlerden biri oldu. Özellikle Wikipedia ve Commons gibi projelerde gönüllü editörlerin kullandığı araçları geliştiren ekibin tamamen kovulması çalışanlar tarafında bardağı taşıran son damla oldu.

Oylama sonuçlarının ardından Wikimedia Foundation CEO’su Bernadette Meehan, organizasyon genelinde gönderdiği e-postada sendikalaşmayı "yeni bir sayfanın başlangıcı" olarak nitelendirdi ve süreçten iyimser olduğunu belirtti. Meehan, yönetim uygulamaları, organizasyonel planlama, çalışan ayrılıkları ve gerçeklerin açıkça sunulmasıyla ilgili dile getirilen endişelerin kritik öneme sahip olduğunu kabul ederek tüm personel için iyileştirmeler yapacaklarını ifade etti.