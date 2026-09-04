Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Wikipedia Çalışanlarından Tarihi Karar: 200’den Fazla Çalışan Sendikalaştı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Wikipedia'nın çatı kuruluşu Wikimedia Foundation'da 200'den fazla çalışan, yapay zekâ gibi sorunlar nedeniyle resmen sendikalaştı.

Wikipedia Çalışanlarından Tarihi Karar: 200’den Fazla Çalışan Sendikalaştı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük özgür ansiklopedisi olarak nitelendirilen, internetin en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın arkasındaki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, bünyesinde tarihi bir değişim sürecine tanıklık ediyor. 25 yıllık geçmişe sahip San Francisco merkezli vakfın 200’den fazla çalışanı, ABD İletişim İşçileri (CWA) sendikasına katılmak üzere sandık başına gitti.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından yapılan oy sayımının ardından çıkan 158’e 14’lük ezici çoğunluk, sendikaya katılım kararını resmiyete döktü. Oylama kapsamındaki çalışan grubu; yazılım mühendisliği, finans ve iletişim gibi kritik birimlerde görev yapan personeli içeriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Wikipedia Çalışanlarından Tarihi Karar: 200’den Fazla Çalışan Sendikalaştı!
wikiiç

Yapay zekâ ve gönüllülerin azalması gibi nedenler çalışanları sendikalaşmaya itti

wikiiç

Dünya genelinde 39 ülkede yaklaşık 700 kişiyi istihdam eden ve çalışanlarının büyük çoğunluğu uzaktan çalışan Wikimedia Foundation bünyesindeki personel, bu adımla birlikte yönetime karşı seslerini yükseltebilecekleri resmi bir mekanizmaya kavuştu.

Çalışanların bu adımı atmasındaki en büyük motivasyon kaynakları ise yapay zekâ sohbet robotlarının yarattığı giderek büyüyen rekabet ve gönüllü editör sayısındaki gözle görülür düşüş olarak öne çıkıyor.

Sendikaya katılım kararı alan çalışanlar, bu sürecin ana sebebinin maaş veya yan haklar konusundaki anlaşmazlıklar olmadığını vurguladı. eçtiğimiz yıl boyunca yönetimin aldığı bazı işe alım ve işten çıkarma kararları da çalışanlar arasındaki huzursuzluğu ve kırılmayı artıran faktörlerden biri oldu. Özellikle Wikipedia ve Commons gibi projelerde gönüllü editörlerin kullandığı araçları geliştiren ekibin tamamen kovulması çalışanlar tarafında bardağı taşıran son damla oldu.

Oylama sonuçlarının ardından Wikimedia Foundation CEO’su Bernadette Meehan, organizasyon genelinde gönderdiği e-postada sendikalaşmayı "yeni bir sayfanın başlangıcı" olarak nitelendirdi ve süreçten iyimser olduğunu belirtti. Meehan, yönetim uygulamaları, organizasyonel planlama, çalışan ayrılıkları ve gerçeklerin açıkça sunulmasıyla ilgili dile getirilen endişelerin kritik öneme sahip olduğunu kabul ederek tüm personel için iyileştirmeler yapacaklarını ifade etti.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Xiaomi HyperOS 4 Beta Takvimini Açıkladı: İşte İlk Alacak Cihazlar!

Xiaomi HyperOS 4 Beta Takvimini Açıkladı: İşte İlk Alacak Cihazlar!

GeForce NOW’da Yer Alan Bir Açıkla Windows Masaüstüne Erişim Sağlandı: Peki Yöntem Nasıl Çalışıyor?

GeForce NOW’da Yer Alan Bir Açıkla Windows Masaüstüne Erişim Sağlandı: Peki Yöntem Nasıl Çalışıyor?

Samsung Now Brief'e Çok Kullanacağınız Bir Özellik Geliyor: Yaklaşan Faturaları Hatırlatacak!

Samsung Now Brief'e Çok Kullanacağınız Bir Özellik Geliyor: Yaklaşan Faturaları Hatırlatacak!

YouTube Uygulamasında Kullanıcıları Çileden Çıkartan Bir Sorun Keşfedildi: Şimdilik Çözüm Yok!

YouTube Uygulamasında Kullanıcıları Çileden Çıkartan Bir Sorun Keşfedildi: Şimdilik Çözüm Yok!

Instagram, Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Instagram, Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Yeni Bir Mesajlaşma Uygulaması Metinleri Sanal Güvercinle Gönderiyor (Ve Gerçekten Yolda Ölebiliyor)

Yeni Bir Mesajlaşma Uygulaması Metinleri Sanal Güvercinle Gönderiyor (Ve Gerçekten Yolda Ölebiliyor)

YouTube'dan Para Kazanmak Çok Zorlaştı: İşte İş Ortağı Programı'nda Yapılan Değişiklikler

YouTube'dan Para Kazanmak Çok Zorlaştı: İşte İş Ortağı Programı'nda Yapılan Değişiklikler

WhatsApp Sohbetlerine İşinizi Çok Kolaylaştıracak Kısayol Geliyor

WhatsApp Sohbetlerine İşinizi Çok Kolaylaştıracak Kısayol Geliyor

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com