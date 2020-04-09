Microsoft'un çift ekranlı bilgisayarı Surface Neo'nun çıkış tarihini erteleyeceği ortaya çıktı. Yazılım devi, öncelikli olarak Windows 10X işletim sistemini tek ekranlı cihazlara optimize etmeyi hedefliyor.

Microsoft'un Windows 10X işletim sistemiyle çalışan çift ekranlı bilgisayarı Surface Neo'nun çıkış tarihini erteleme kararı aldığı bildirildi. Yazılım devi, Windows 10X'in çift ekranlı cihazlarda ve 2'si 1 arada cihazlar gibi tek ekranlı cihazlarda daha iyi çalışmasını sağlamak için odağını değiştiriyor.

ZDNet ve CNBC'nin haberlerine göre, Microsoft'un Ürün Sorumlusu Panos Panay, ekibini bilgilendirerek şirketin bu yıl çift ekranlı Surface Neo cihazlarını piyasaya sürmeyeceğini bildirdi. Buna ek olarak, Windows 10X cihazları piyasaya sürmeyi planlayan diğer üreticilerin de planlarını ertelemek zorunda kalacağı belirtildi.

Windows 10X, tek ekranlı cihazları da hedefliyor

Microsoft'un yeni önceliği Windows 10X'i ilk olarak tek ekranlı cihazlarda kullanmak. Microsoft, Windows 10X'li bilgisayarları erteleme kararıyla, Chromebook'a karşı hem tek ekranlı cihazlarla, hem de 2'si 1 arada bilgisayarlarla rekabet etmeyi hedefliyor olabilir.

Surface Neo'nun, Microsoft'un çift ekranlı akıllı telefonu Surface Duo ile birlikte piyasaya sürüleceği biliniyordu. Ancak şirketin Android tabanlı Surface Duo'nun çıkış tarihini erteleme planı olmadığı belirtildi. Yazılım devi, konuyla ilgili açıklama taleplerini cevapsız bırakıyor. Her iki haber de gecikmede koronavirüs pandemisinin etkili olmadığını ortaya koyuyor.

Microsoft bugüne kadar Windows 10X hakkında sadece çift ekranlı ve katlanabilir cihazlar bağlamında konuştu. Ancak Windows 10X duyurulduktan sonra ortaya çıkan sızıntılar, işletim sisteminin dizüstü bilgisayarlara da geleceğini gösteriyor.