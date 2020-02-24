Mcrosoft'un yeni işletim sistemi Windows 10X, katlanabilir ekranlar için sunacağı erişilebilirlik özelliklerinin yanı sıra, tasarıma da bazı farklılıklar getirecek. Bir tasarımcı, Windows 10X'ten ilham alarak oldukça güzel görünen bir Windows 10 konsepti ortaya koydu.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı bir güncelleme ile işletim sistemine Akıcı Tasarım (Fluent Design) tasarım dilini entegre etmişti. Şirket, bu değişliğin üzerinden geçen uzun sürenin ardından şimdi de Windows 10 simgelerini güncelliyor.

Vastglad adlı bir tasarımcı, Microsoft'un Akıcı Tasarım dilini ve yeni Windows 10 simgelerini, çift ekranlı cihazlar için geliştirilen Windows 10X işletim sisteminin arayüzü ile birleştirerek Windows 10 için bir konsept arayüz oluşturdu.

Konsept tasarımda; arama, görevler, notlar ve son dosyalar için çeşitli bölümler içeren, daha kavisli hatlara sahip bir Başlat Menüsü karşımıza çıkıyor. Ayrıca Başlat Menüsü'nün üst kısmında hava durumu ve ayarlar seçeneği de yer alıyor.

Genel olarak Windows 10X'ten esinlenilen Başlat Menüsü'nde ayrıca Microsoft'un son zamanlarda ortaya çıkardığı yeni Windows 10 simgelerinin Akıcı Tasarım efektlerine dokunan yeni uygulama simgeleri de yer alıyor. Konsept, uygulamalar için yeni bir açılış ekranı da gösteriyor. Tasarımcı, Windows 10'un Hava Durumu uygulaması için örnek bir açılış ekranı gösteriyor.

Açılış ekranı, Hava Durumu uygulamasının yeni simgesi ve Microsoft logosunun bulunduğu kavisli bir çerçeveye sahip. Hava Durumu uygulaması, Windows 10 konseptine güzel bir şekilde uyum sağlıyor ve oldukça sade bir görünüm sergiliyor.

Tüm bunların yanı sıra konseptteki görev çubuğunda bir arama kutusu ve görev görünümü düğmesi yer almıyor. Böylece Görev Çubuğu daha sade ve farklı bir tarza kavuşuyor. Bildirim alanında ise ağ durumu, ses ve dokunmatik klavye için geleneksel simgeler var.

Microsoft'un böyle bir tasarımla karşımıza çıkması pek olası görünmüyor. Ancak şirketin tasarım ekibine ilham kaynağı olabilecek bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Siz bu konsept çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bize bildirebilirsiniz.