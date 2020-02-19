Windows, 4K Kalitedeki Yeni Temasını Ücretsiz Yayınladı

Microsoft 4K çözünürlüklü 10 adet fotoğrafı mağazasına sundu. Microsoft'un 'Ayçiçeği Premium' olarak adlandırdığı bu yeni temada renkli ayçiçekleri kullanıldı. Yeni ve ilginç olan bu temalar Windows 10 için hazırlandı. Tamamen ücretsiz olan bu fotoğrafları sizler de indirebilirsiniz. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Masaüstünüz için kullanabileceğiniz kaliteli görseller arıyorsanız ABD’li yazılım devi Microsoft’un bu yeni temalarına mutlaka göz atmalısınız. 4K kalitesi sayesinde sizlere görsel şölen sunan bu yeni temaları ücretsiz bir şekilde indirebilir ve görsellerin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Windows 10 için ücretsiz olan ve toplamda 10adet fotoğraftan oluşan bu temalar 4K çözünürlüğe sahip. Daha önce de farklı temaları mağazasına koyan Microsoft, kullanıcılarının karşısına bu sefer de 'Sunflowers PREMIUM' olarak çıktı. Kullanıcılara ayçiçeğinin iç ısıtan neşeli ışıltısını 4K sayesinde daha net bir şekilde sunuyor. Bu görüntüler sadece masaüstü duvar kâğıdı olarak kullanılıyor.

Sunflowers PREMIUM'u nasıl indirebilirsiniz?

Cihazınız bu ürünü açmak için tüm minimum gereksinimleri karşılaması gerekir. Eğer Windows 10’dan başka bir sürüm kullanıyorsanız temalar kullandığınız sürüme uygun olmayabilir. Çünkü bu temaların işletim sistemi: Windows 10 sürüm 14951.0 veya üstü. 'Sunflowers PREMIUM' temasının mimari özellikleriyse; x86, x64, ARM, ARM64 şeklinde karşımıza çıkıyor.

Eğer siz de bu görsellere sahip olmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Ayrıca mağazada Microsoft’un daha önce çıkardığı diğer temaları da indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Birbirinden farklı temalara sahip ücretsiz görseller masaüstüne farklı bir hava katmaya geldi. Bu temaları indirmek için yapmanız gereken bağlantıdan linki indirmek. Ayçiçeği temasını indirdikten sonra masaüstünüze giderek Başlat > Ayalar > Kişiselleştirme alanına gelin. Toplamda 10 adet görselden oluşan bu temadan en beğendiğiniz görseli seçip Değişiklikleri Kaydet seçeneğine basın. Artık yeni masaüstü görüntünüzü zevkle inceleyebilirsiniz.