Microsoft, lWindows 11 24H2'nin ardından ilk olarak aralıkta ortaya çıkan ve bilgisayarlarda ses sorunu oluşturan problemin çözülemediğini açıkladı. Etkilenen cihazların 24H2 güncellemesi yapamayacağı da eklendi.

Windows 11 24H2, çıktığı ilk günden beri kullanıcıların çok sinirini bozan sorunlara neden oluyordu. Microsoft, bu sorunları çözse de sürekli yeni problemlerin ortaya çıktığını görüyorduk. Bunlardan biri de ses sorunuydu.

Bu sorun, ilk kez Aralık 2024’te karşımıza çıkmıştı. Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrasında hoparlörler, Bluetooth hoparlörler, kulaklıklar ve diğer ses cihazlarından ses alamamaya başlamıştı. Genel olarak Dirac Audio olan ve “cridspapo.dll” dosyasını içeren cihazları etkiliyordu. Microsoft, bugün soruna ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Sorun çözülemedi, çözülene kadar güncellemeye izin verilmeyecek

Şirket, yaptığı açıklamada aylardır devam eden bu sorunu hâlâ çözemediğini ifade etti. Şirket, etkilenen cihazlara sahip kullanıcıların Windows 11 24H2 güncellemesi yapmasına sorun düzelene kadar izin verilmeyeceğini de ekledi.

Yani anlayacağınız hâlâ bu sorunu yaşayanların çözümün gelmemesi nedeniyle daha da fazla beklemesi gerekecek. Şirketin ne zaman çözüm getireceği konusunda hâlâ bir bilgi bulunmuyor. Aylardır çözüm gelmemesinin de biraz endişe verici olduğunu söylemek mümkün. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.