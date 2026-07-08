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Windows 11'deki Bir Hata, Depolama Alanınızı Yüzlerce GB Tüketiyor Olabilir

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Windows 11'de keşfedilen bir hata, bir sistem dosyası aracılığıyla depolama alanınızı tüketiyor olabilir. Peki bu sorunu nasıl çözebilirsiniz?

Windows 11'deki Bir Hata, Depolama Alanınızı Yüzlerce GB Tüketiyor Olabilir
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Windows 11 son dönemde pek çok hata ile gündeme gelmişti ve bu sefer karşılaşılan hata sabit diskinizi sömüren cinsten.

Windows 11’in derinliklerinde gizlenen bir hata, sessiz sedasız yüzlerce GB depolama alanınızı âdeta yutuyor ama hemen endişelenmeyin.

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Windows 11'deki Bir Hata, Depolama Alanınızı Yüzlerce GB Tüketiyor Olabilir
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Belleğinizi sömüren şeyin adı: "db-wal"

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Esasında sorunun arkasında işletim sisteminin kendi dosyası var. CapabilityAccessManager.db-wal isimli bu teknik dosya, normalde uygulamanızın kameraya, mikrofona veya konuma erişim izinlerini takip etmekle görevli ancak sistemdeki bir hata yüzünden bu dosya, âdeta "gördüğü her şeyi yazan takıntılı bir günlük tutucuya" dönüşüyor. Kendi kendini temizlemeyi unuttuğu için de boyutu durup dururken 200 GB ve üzerine çıkabiliyor.

Siz "Sistem Dosyaları" kısmına baktığınızda devasa bir doluluk görüyorsunuz ama Windows size tam olarak hangi dosyanın buna sebep olduğunu söylemiyor.

Bu sorundan kurtulmanın yolu var mı?

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Bu sorun şu ana kadar çok az sayıda Windows kullanıcısında keşfedildi o yüzden yaşamıyor olmanız muhtemel ama merak ediyorsanız hemen Ayarlar > Sistem > Depolama kısmına gidin. Eğer sistem dosyalarınız mantıksız derecede yer kaplıyorsa belki sizin de başınıza gelmiş olabilir.

Hemen uyaralım, sakın ola bu dosyayı silmeye kalkmayın. Zaten dosya, korumalı bir sistem dosyası olduğu için silmeniz zor ama bir şekilde silen bazı kullanıcılar internet bağlantılarının tamamen koptuğunu rapor etti.

En güvenli ve akıllıca çözüm, Microsoft'un bu durum için yayınladığı KB5095093 kodlu güncellemeyi Windows Update üzerinden yüklemek. Bilgisayarınızı çoktan güncellediyseniz bu tip bir sorun yaşamanız pek olası değil.

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