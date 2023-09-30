Teknoloji devi Microsoft'un, Windows 12'nin web tabanlı bir sürümü üzerinde çalıştığı bildirildi. Bu sürüm, Google'ın daha düşük donanımlı bilgisayarlar için sunduğu ChromeOS'a rakip olarak çıkabilir.

2024 yılında yayınlanacağı tahmin edilen Windows 12, bir web sürümü üzerinde çalışıyor. Bu sürümün web odaklı olacağı düşünülürken, akıllara Google'ın düşük donanıma sahip bilgisayarlar için kullanıma sunduğu ChromeOS'i getiriyor.

Microsoft, yeni nesil Windows ve web işletim sistemi için "Windows and Web Experience" (Windows ve Web Deneyimi) adında bir ekip kurduğunu doğruladı. Ekibin Windows 12'nin yanında bir de web temelli bir sürüm üzerinde çalıştıkları söyleniyor. Ayrıca bu ekip, yeni nesil Windows deneyimlerini ve uygulamalarını tanımlayıp kullanıcılara sunmayı amaçlıyor.

Windows 12'nin web sürümü, bulut destekli olacak. Ayrıca bu web sürümü, düşük donanıma sahip bilgisayarlar için kullanılacak.

Bulut temelli işletim sistemleri, düşük donanımlı bilgisayarlarda sabit bir internet bağlantısı ile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Donanıma pek ihtiyaç duymayan bu işletim sistemleri, internet bağlantısı ile kullanılabiliyor ve kullanıcılara daha erişilebilir bir bilgisayar deneyimi vadediyor.

Windows Latest'ın haberine göre, Windows 12'nin web sürümünün ağırlıklı olarak Microsoft Edge'e ve yapay zekâya dayanması bekleniyor. Şirket, Microsoft Edge'i daha akıllı hale getirmek ve kullanıcı deneyimini daha iyi analiz etmek için yapay zekâ ile zenginleştirecek. Bu da sürümün daha verimli ve akıcı bir kullanıcı deneyimi yaşatacağını gösteriyor.

Microsoft'un bu girişimindeki temel amaç, sürümü daha da hafifleştirmek. ChromeOS gibi işletim sistemleri, genel olarak düşük donanıma sahip bilgisayarlar için üretiliyor. Yüksek fiyatlı bilgisayarlara erişimi zor olan kullanıcılara ve özellikle öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bu işletim sistemleri, eğitim sektöründe teknolojinin kullanılmasını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Daha önce web odaklı bir sürüm yayınlayan Microsoft, bu girişiminde başarısız olmuştu.

Görsel: Web temelli Windows 11X sürüm konsepti, Neowin.

Windows 11 ile beraber Windows 11X işletim sistemini yayınlamayı düşünen Microsoft, bu sürümü hiçbir zaman piyasaya sürmedi ve beta aşamasında kaldı. Henüz çıkış tarihi bilinmeyen Windows 12'nin web sürümünün 2024 yılında yayınlanması bekleniyor.