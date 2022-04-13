Valve'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü oyun canavarı oyun konsolu Steam Deck, bir YouTuber'ın ekran kartı bağlamasıyla ilginç bir hal aldı.

Valve'nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü el konsolu Steam Deck, her ne kadar bi oyun canavarı olarak tasarlanmış olsa da bir türlü yeterince ilgi görmedi. Konsolda yapılan bazı iyileştirmeler olsa da kullanıcılar hala Steam Deck üzerinde farklı yollar denemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde BIOS, kullanıcıların Windows 11’i yüklemelerine izin verebilecek bir güncelleme yayınlamıştı. Bu kez de Bir YouTuber Steam Deck üzerinde ilginç bir girişimde bulundu. RX 6900 XT ekran kartını Steam Deck’e bağlayan YouTuber konsolu bu şekilde çalıştırmayı başardı.

Steam Deck’e RX 6900 XT bağlanabiliyor

ETA Prime isimli YouTuber, bir masaüstü ekran kartını Steam Deck’e bağlamaya karar verdi ve bu girşimini takipçileriyle paylaştı. Steam Deck’in üzerinde bir Thunderbolt bağlantısı olmadığı için bir adaptörden yardım alarak ekran kartını bağlamayı başardı. RX 6900 XT, AMD Radeon ekran kartlarıyla çalışan Steam Deck, NVIDIA ekran kartı takıldığında ise açılmıyor.

Tabii her ne kadar çalışıyor olsa da Steam Deck’e bir ekran kartı bağlamak daha yavaş microSD depolama birimiyle çalışması anlamına geliyor. Buna rağmen sistem, Steam Deck’in iGPU’suna göre 5 ila 10 kat daha hızlı. Aynı zamanda Cyberpunk 2077, GTA 5, Elden Ring gibi oyunlarda bile sabit 60 FPS alıyor. Birçoğumuzun bilgisayarının açmadığı ya da açsa bile zorlandığı çok sayıda oyunda, ETA Prime’ın bu sistemiyle akıcı bir oynanış sunabiliyor.