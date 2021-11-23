Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümü için yeni bir isteğe bağlı güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, Windows 11 için hazırlanan yepyeni emojileri kullanıcılara ulaştırıyor. Ancak yeni emojiler, Microsoft'un vadettiği gibi 3 boyutlu değil...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu yeni işletim sistemi Windows 11'de özellikle de görsel değişiklikleri ön plana çıkardı. Bu değişikliklerden nasibi alan unsurlardan bir tanesi de emojilerdi. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 11, 3 boyutlu emojilere sahip olacaktı. Ancak şirket, bu sözünü bir türlü tutabilmiş durumda değil.

Microsoft, yeni emojileri bundan birkaç hafta güncellediği Windows 11 Insider sürümünde kullanıma sunmuştu. Bu emojiler, ne yazık ki 3 boyutlu değildi. Hatta bazı kullanıcılar, yeni emojilerden ötürü Microsoft'a tepki göstermişlerdi. Windows 11'in kararlı sürümü için dağıtılmaya başlayan isteğe bağlı bir güncelleme ise kullanıcılara Windows 11 için hazırlanan yeni emojileri getiriyor. Ancak bu emojiler de 3 boyutlu değil...

Windows 11'in kararlı sürümüne gelen bazı emojiler böyle görünüyor

Microsoft, Windows 11 için gösterdiği 3 boyutlu emojilerin neden kullanılma sunulmadığını açıklamadı. Ayrıca emoji deneyimini tümüyle değiştiren 3 boyutlu tasarımların gelecekte kullanılıp kullanılmayacağı da bilinmiyor. Ancak şu bir gerçek ki Microsoft, Windows 11 için hazırladığı emojilerin hiçbirini Windows 10'daki kullanıcılara sunmayacak. Yukarıda gördüğünüz emojileri kullanmak istiyorsanız, Windows 11 kullanmaktan başka bir seçeneğiniz bulunmuyor.

Bu arada; Windows 11 için hazırlanan emoji paketinin en önemli üyesinin Clippy olduğunu belirtelim. Microsoft Office'in en ilkel sürümleri için hazırlanan ve kullanıcılara yardımcı olan asistan olarak da bilinen Clippy, yıllardır unutulmaya yüz tutmuştu. Clippy'yi yeniden hayata döndürmeye karar veren mühendisler, ataş emojisini değiştirdiler. Ancak diğer emojilerde olduğu Clippy de 2 boyutlu tasarıma sahip. Yani şirket, bu ikonik asistanına torpil yapmadı.

Microsoft'un vadettiği Windows 11 emojileri böyle görünüyordu