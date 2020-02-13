ABD’li yazılım devi Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için yepyeni bir tema paketi yayınladı. ‘Colorful Boats PREMIUM’ (Renkli Tekneler PREMIUM) adındaki paket, 4K kalitesinde 14 duvar kağıdını içeriyor.

Yakın zaman önce Windows 7 desteğini sonlandıran Microsoft, 1 milyar kullanıcı barajını geçen Windows 10 işletim sistemi için yeni bir tema paketi yayınladı. ‘Colorful Boats PREMIUM’ (Renkli Tekneler PREMIUM) adındaki paket, adından da tahmin edebileceğiniz üzere birbirinden etkileyici 14 tekne fotoğrafına ev sahipliği yapıyor.

4K kalitesinde olan fotoğraflar, olağanüstü bir görsellik sunuyor. Masaüstünüze bambaşka bir hava katacak olan bu fotoğrafları indirmek tamamen ücretsiz. Microsoft’un yeni duvar kağıdı koleksiyonunu Microsoft Mağazası’ndan indirebiliyorsunuz.

Temayı indirdikten sonra Başlat > Ayarlar > Kişiselleştirme > Temalar'a gidin ve tercih ettiğiniz temaya tıklayın. Geçerli duvar kağıdına bağlı olarak en uygun rengi uygulamak veya mevcut rengi değiştirmek için Özelleştir > Renkler > Arka plandan otomatik olarak ana rengi seç seçeneğine gidin.

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi için yayınladığı ‘Colorful Boats PREMIUM’ adlı tema paketini buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Netmarketshare’in verilerine göre Windows 10’un tüm işletim sistemleri arasında yüzde 57.08’lik bir pazar payı bulunuyor. Onu sırasıyla yüzde 25.66 ile Windows 7, yüzde 3.38 ile Windows 8.1 ve 3.12 ile macOS X 10.14 takip ediyor.