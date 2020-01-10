Microsoft, Windows Terminal'i yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni güncelleme, komut satırı (CMD) uygulamasına retro tasarımın yanı sıra kullanışlı özellikler getirecek.

Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows Terminal adlı yeni komut satırı uygulamasını yayınladı. Şirket, terminal uygulamasını Windows 10'da sürekli olarak geliştiriyor ve önümüzdeki hafta arayüzüne retro tarzı efektler getirecek yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlıyor. CRT monitörleri özlediyseniz, bu özellik tam size göre.

Windows Terminal'i nostaljik bir görünüme kavuşturan özellik, yeni güncellemeyle birlikte deneysel olarak etkinleştirilecek. Microsoft, komut satırı uygulamasına retro tasarımın yanı sıra yeni işlevler de ekleyecek. Artık çeşitli komutlardan giriş veya çıkış bulmak için terminal sekmeleri arasında arama yapabileceksiniz.

Windows Terminal'e nostaljik bir arayüz geliyor

Ayrıca sekmelere yeniden boyutlandırma özelliği de gelecek ve tek bir ekrana daha fazla sekme sığdırabileceksiniz. Microsoft ayrıca, tüm terminal profilleri için aynı ayar setini uygulamak yerine, her profile ayrı ayarlar belirleme olanağı sunacak. Yani terminal ayarları, profillere göre kişiselleştirilebilecek.

Windows Terminal için en son, bölünmüş görüntüleme desteği sunan bir güncelleme yayınlanmıştı. Artık Terminal içindeki aynı sekmede yan yana açabileceğiniz birden fazla komut satırı kullanabileceksiniz. Microsoft, çalışanları için yeni değişiklikleri içeren bir test sürümü yayınladı ve yeni özellikler 14 Ocak'ta tüm kullanıcılara sunulacak. Microsoft'un Windows Terminal'de yaptığı değişiklikleri şirketin GitHub deposundan takip edebilirsiniz.