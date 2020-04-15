WinZip Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Büyük boyutlu dosyaları başka bilgisayarlara veya bulut depolamaya aktarmak için dosyaları sıkıştırmak gerekebiliyor. Bu durumda WinZip gibi bir program kullanabilirsiniz. Biz de bu içeriğimizde WinZip nedir ve nasıl kullanılır sorularının cevaplarını verdik.

Büyük boyutlu fotoğraflar, videolar ve dosyalardan bir nebze de olsa kurtulmamazı sağlayan WinZip, dosya sıkıştırma yazılımları arasında en popülerler olanlardan biri. Özellikle ticari amaçlı ve kütüphane dosyaları için çok fazla kullanılıyor. Wordpress temaları gibi web tasarım dosyaları için de genellikle Zip kullanımı tercih ediliyor. Büyük boyutlu dosyaları sıkıştırma işlevini görüyor.

WinZip ücretli bir program. Sitesinden indirdiğiniz zaman 21 günlük deneme süresi veriyor. Bu sürenin sonunda yazılımı satın almanız gerekli. Genellikle ticari amaçlı kullanıldığı için fiyatları da biraz yüksek diyebiliriz. Başlangıç fiyatı şu an için 236 TL olarak gözüküyor ve en yüksek paketi olan WinZip Pro Combo 569 TL’ye kadar çıkabiliyor. Rakibi WinRar ile arasında ise sadece dosya sıkıştırma formatı farkı var.

WinZip nedir?

WinZip bir dosya sıkıştırma yazılımıdır. Adından da anlaşılacağı üzere yüksek boyutlu dosyaları Zip formatında sıkıştırıyor. WinZip ve WinRAR arasındaki fark ise burada devreye giriyor. WinRAR dosyaları RAR formatında sıkıştırıyor. Ücretsiz olmasından dolayı WinRAR şu an daha fazla tercih edilse de, ticari kullanımlarda WinZip daha önde gözüküyor. Bugüne kadar 1 milyardan fazla indirilmeye sahip.

Dosyaları sıkıştırma işlemini gerçekleştirdikten sonra DroBox, Google Drive ve OneDrive gibi birçok bulut depolama platformuna da bağlantı imkanı sağlıyor. Ayrıca Zip dosyaları ek yazılım gerektirmeden Windows ve Mac işletim sistemlerinde de açılabiliyor. Bu nedenle kullanım kolaylığı açısından WinRAR’a göre daha avantajlı diyebiliriz. Ayrıca iddialarına göre banka güvenliği düzeyinde koruma sağlıyor.

WinZip ne işe yarar?

Bir sıkıştırma programı olduğu için aslında en basit haliyle dosyaları sıkıştırmaya yarıyor. Özellikle büyük boyutlu fotoğrafları sıkıştırmak istediğiniz zaman çok işlevli bir program haline gelebiliyor. Zip dosya formatı, RAR’a göre daha yavaş olabilir ancak WinZip’in öne çıkan konusu fotoğraflar ve kolay kullanımı oluyor. Bir fotoğrafın boyutunu %25’e kadar hiç görüntü kaybı olmadan indirebiliyor.

Bunun dışında Zip dosya formatı yukarıda da bahsettiğimiz gibi kütüphaneler, şirketler ve özel kurumlar tarafından kullanılıyor. Dosya güvenliği oluşturma konusunda iyi iş çıkardığını da söyleyebiliriz. Bir Zip formatındaki dosyayı internetten indirdiğiniz zaman programı çalıştırmadan da dosyayı açabilir veya düzenleyebilirsiniz.

WinZip nasıl kullanılır?

Adım #1: WinZip deneme sürümünü indirin,

Adım #2: İnen dosya ile kurulum işlemini yapın,

Adım #3: Programı açın,

Adım #4: Dosyaya sağ tıklayıp Add/Move to Zip file seçeneğine tıklayın.

Adım #5: Veya dosyaları programa sürükleyin,

Adım #6: Dosyaları Zip formatında kaydedin.

Adım 1: WinZip’i indirin ve kurulum işlemini yapın:

WinZip’i kullanmak için öncelikle buradan indirmeniz gerekiyor. Dosya boyutu çok küçük olduğundan direkt iniyor ve kurulum işlemine başlayabilirsiniz. Kurulum aşamasında yaklaşık 52 MB indirme yapıyor. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra sizden bir anahtar kodu ile kayıt yaptırmanızı isteyecek. Bu ekranda deneme sürümünü kullanma seçeneğine tıklayarak devam ediyoruz.

Programı başka bir siteden indirdiyseniz ve WinZip açılmıyor ise büyük ihtimalle dosya bozuk veya eski bir versiyonu indirmiş olabilirsiniz. Bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için yukarıda verdiğimiz bağlantıdan programı rahatlıkla indirebilirsiniz. Unutmayın deneme sürümü dolduktan sonra programı kullanmakta sorun yaşayabilirsiniz.

Adım 2: Dosyaları sıkıştırmaya başlayın:

WinZip kurulumu tamamlandı. Artık dosyalarımızı sıkıştırabilir veya aktarım için hazır hale getirebiliriz. Dosyalarınızı sıkıştırmak için kullanabileceğiniz farklı yollar var. En basit yöntem ise sıkıştırmak istediğiniz dosyaya sağ tıkladıktan sonra WinZip ve ardından “Add/Move to Zip file” yolunu takip etmek. Birden fazla dosyayı seçtikten sonra da bu işlemi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Bu yöntem dışında dosyaları sürükleme işlemini de yapabilirsiniz. Bunun için sıkıştırmak istediğiniz dosyayı direkt programın üzerine bırakmanız yeterli oluyor. Bu iki yöntemden birini kullandıktan sonra sıra işlemi tamamlamaya geliyor. Bu aşamada dosyaları programa aktardıktan sonra sol üst menüde yer alan Dosya seçeneğine tıklıyoruz.

Adım 3: Sıkıştırdığımız dosyaları Zip formatında kaydedin:

Son aşamada artık sıkıştırdığımız dosyaları Zip formatında kaydetmeye hazırız. Bunun için öncelikle programın içerisinde sol üst menüde Dosya seçeneğine tıklıyoruz. Açılan menüden Save seçeneğine tıklıyoruz. Son olarak Zip dosyamıza bir isim belirliyoruz ve nereye kaydedileceğini seçiyoruz. İşlemleri tamamladıktan sonra Kaydet seçeneğine tıklayabiliriz. WinZip kullanımı işte bu kadar basit.

Dosyaları Zip formatında kaydetme aşamasında kullanabileceğiniz farklı yöntemler var. Dosya seçeneğinin hemen üstünde yer alan kaydetme simgesine tıklayarak da direkt Zip formatında kaydedebilirsiniz. Bunun dışında dosyalarınızı Google Drive veya OneDrive gibi bulut depolama platformlarına kaydetmek istiyorsanız, Save to Cloud seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

WinZip’in sağladığı avantajlar nelerdir?

Programın sağladığı en büyük avantaj tabii ki de büyük boyutlara sahip dosyaları sıkıştırarak daha küçük boyutlara indirmesi. Böylece dosyaları bilgisayarlar arası veya çevrimiçi aktarımını daha kolay hale getiriyor. Bunun dışında birden fazla dosyayı da sıkıştırarak saklamayı da sağlıyor. Bu da yine hem bilgisayar depolama alanınızda yer açılmasını hem de aktarımı kolaylaştırıyor.

Bu duruma bir örnek vermek gerekirse bilgisayarınızı değiştiriyorsunuz ve içerisindeki dosyaları farklı bir bulut depolamaya veya bilgisayara aktarmak istiyorsunuz. Bu durumda tüm dosyaları normal bir şekilde aktarmak hem daha fazla zaman hem de daha fazla yer alacaktır. Dosyalarınızı sıkıştırdığınız takdirde dosya aktarımını çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

WinZip’in kendi geliştirdiği bir fotoğraf sıkıştırma yazılımı var. Son mode telefonlarımız veya fotoğraf makinelerimiz ile çektiğimiz fotoğrafların boyutu çok fazla olabiliyor. Corel ise bu fotoğrafların boyutunu hiçbir kalite farkı yaşanmadan %25’e kadar düşürebiliyor. Bu özellik WinZip Pro paketinde geliyor. Özellikle fotoğrafçılık işiyle uğraşanların hoşuna gidebilecek bir özellik olarak dikkat çekiyor.

WinZip programını daha önce hiç duymadıysanız artık bu içeriğimiz ile beraber ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve sağladığı avantajları biliyorsunuz. RAR formatına göre biraz yavaş olmasına rağmen daha kararlı bir format olduğunu söyleyebiliriz. WinZip ücretli olmasından dolayı genellikle RAR tercih edilse de, şirketler, web tasarımcılar, kurumlar arasında Zip formatı kullanılmaya devam ediyor.