Yakında X Bildirimlerini Kapatmak İsteyebilirsiniz: Beğendiğiniz Gönderilerden Geri Bildirim DM'leri Gelecek!

X'e yakında gelecek yeni bir özellikle birlikte Topluluk Notları eklenen gönderileri beğendiyseniz geri bildirim DM'leri almaya başlayacaksınız.

Sosyal medyada seri seri gönderi beğenmeye birçoğumuz alıştık ama X'e gelecek yeni özellik sizi bu durumdan alıkoymaya başlayabilir.

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X, platformun en sevilen özelliklerinden biri olan Topluluk Notları sistemini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Artık etkileşim verdiğiniz bir yalan haber, yalan olduğu Topluluk Notları üzerinden ispatlandıktan sonra doğrudan mesaj kutunuza bir "uyarı" olarak düşecek.

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Amaç dezenformasyonu önlemek

X’in dezenformasyonla mücadele için gönüllü kullanıcılara sunduğu Topluluk Notları sistemi aslında oldukça faydalı ancak sistemin çok büyük bir kusuru vardı, o da zamanlama. Farklı görüşlerdeki gönüllülerin bir notun doğruluğu üzerinde uzlaşması bazen saatler, hatta günler alabiliyordu.

Bu süreçte yalan bir haber çoktan binlerce beğeni alıyor, paylaşılıyor ve insanlar buna inanıp akışlarında kaybolup gidiyordu. Kimse günlerce önce beğendiği bir tweeti "Acaba doğru muymuş?" diye kontrol etmek için geri dönmediği için de düzeltmeler genellikle heba oluyordu.

Artık DM'den bilgi alacaksınız

İşte Elon Musk bu açığı kapatmak için düğmeye bastı. Musk'ın yaptığı açıklamaya göre etkileşime girdiğiniz, beğendiğiniz veya paylaştığınız bir gönderiye sonradan bir doğrulama notu eklenirse, sistem size otomatik olarak bir DM gönderecek.

Özelliğin tam olarak ne zaman geleceği ya da bu bildirimleri kapatma seçeneğimiz olup olmayacağı ise henüz net değil.