X'in yeni arayüz tasarımınını test ettiği ortaya çıktı. Panel sola taşındı, ana akış sağa kaydırıldı ve üst kısma yeni bir "daha fazla" bölümü eklendi.

Popüler platformlardan biri olan X şimdi de yeni bir arayüz tasarımını test etmeye başladı. Sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan bu güncellemeler, platformun tasarımında ve kullanıcı deneyiminde dikkat çeken değişiklikler içeriyor.

X, yeni arayüz tasarımıyla ilgili testlere başladı. Yapılan değişiklikler ve mevcut tasarımla arasındaki farklar şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni arayüz tasarımının testi sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu

Yeni arayüzde en dikkat çekici değişiklik, ekranın alt kısmında bulunan panelin tamamen sol tarafa taşınması oldu. Daha önce ekranın alt kısmında yer alan bu panel, şimdi tamamen sola yerleştirilmiş durumda. Panelin sola taşınmasıyla birlikte ana akış görünümü sağa kaydırılırken, sol tarafta geniş bir boşluk oluştu. Aynı zamanda üst kısımına yeni bir "daha fazla" bölümünün eklendiği görüldü. Simge düzenlemeleri ise tamamen sola hizalanmış şekilde yer aldığı görüldü.

Yeni tasarım şu an için yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Şirket, bu değişikliklerin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceğini anlamak için geri bildirim topluyor. Test sürecinin ardından tasarımın tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı netlik kazanacak. X’in bu tasarım hamlesi, kullanıcı deneyimini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve platformun gelecekteki güncellemeleri ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.