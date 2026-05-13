X'e Kullanıcıların Çok Seveceği "Geçmiş" Sekmesi Eklendi: Kaydettiğiniz Her Şey Tek Bir Yerde!

X'e kaydettiğiniz tüm içeriklere tek bir yerden ulaşmanızı sağlayan yepyeni bir "Geçmiş" sekmesi eklendi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Elon Musk yönetimindeki X, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise firma, yıllardır istenen bir yeniliği duyurdu.

X, iOS kullanıcıları için yeni “Geçmiş” sekmesini resmen kullanıma sunmaya başladığını açıkladı. iPhone uygulaması üzerinden erişilebilir hâle getirilen bu özellik, birçok içeriğe tek yerden ulaşmanızı sağlayacak.

Kaydettiğiniz içerikleri tek yerde göreceksiniz

X’e eklenen yeni “Geçmiş” sekmesi; yer işaretleri, uzun videolar, makaleler ve beğenilerin hepsini tek yerde topluyor. Yani bir nevi şimdiye kadar kaydettiğiniz tüm içeriklere tek bir yerden ulaşmanızı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Bugüne kadar kaydedilen içeriklerin hepsi uygulamada farklı farklı yerdeydi. Yer işaretlerinin kendine özel bir bölümü vardı. Beğeniler profilinizdeydi. Uzun videolar veya makaleler için ise bir kısım yoktu. Yeni sekme bunların hepsini tek yere toplayarak sizin çok işinize yarayacak. Böylece akışınızda veya profilinizde arama yapmadan istediğiniz içeriğe ulaşabiliyorsunuz.