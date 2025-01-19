Xbox'ta farklı yayıncılardan birçok oyunda %90'a varan indirim sunan Publisher Spotlight Serisi kampanyası başladı. Biz de kaçırmak istemeyeceğiniz oyunları derledik.

PC’den konsollara kadar bütün platformlarda düzenli olarak indirim kampanyaları görüyoruz. Fiyatların çok uçması nedeniyle de bu indirimler özellikle ülkemizdeki kullanıcılar için büyük önem arz ediyor. Şimdi ise Xbox’tan kaçırmak istemeyeceğiniz bir hamle geldi.

Publisher Spotlight Serisi ismi verilen kampanyada, FOCUS’tan Ubisoft’a kadar birçok ünlü yayıncının oyunları %90’lere varan oranda indirime girdi. İndirimler, 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Fiyatı düşen bazı oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı The Crew Motorfest 1.300 TL 390 TL (%70) Warhammer 40.000: Space Marine 2 Gold Sürüm 2.800 TL 2.100 TL (%25) Rainbow Six Siege Deluxe Sürüm 525 TL 173,25 TL (%67) A Plague Tale: Requiem 775 TL 271,25 TL (%65) Kill it With Fire: Exterminator Sürüm 56,25 TL 14,06 TL (%75) Atomic Heart 1.150 TL 460 TL (%60) Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm 1.600 TL 640 TL (%60) Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 950 TL 285 TL (%70) Human Fall Flat 490 TL 147 TL (%70) Prince of Persia The Lost Crown 1.000 TL 500 TL (%50)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.