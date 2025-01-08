2025'te Xbox Game Pass'e Gelecek İlk Oyunlar Belli Oldu! Toplam Fiyatı 4200 TL'den Fazla 7 Oyun Ücretsiz Oluyor!

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Xbox Game Pass'e ocağın ilk yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. 15 Ocak'a kadar toplam fiyatı 4200 TL'yi aşan 7 oyun kütüphaneye eklenecek.

Aylık belli bir ücrete yüzlerce oyuna erişim sağlamasıyla özellikle ülkemizde çok tercih edilen Xbox Games Pass’e her ay düzenli olarak yeni yapımlar ekleniyordu. Şimdi ise ocak ayının ilk yarısı özelinde gelecek oyunlar duyuruldu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre ayın ilk yarısında toplam değeri 4230 TL'yi aşan 7 oyun kütüphaneye eklenecek. Bunlar arasında UFC 5 ve Diablo en çok dikkat çekenler. Ay ortasında 6 oyunun Game Pass’ten kaldırılacağını da ekleyelim.

Xbox Game Pass'e 15 Ocak'a kadar eklenecek oyunlar

Oyun (Platform) Fiyatı Ekleneceği tarih
Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL 7 Ocak
Lightyear Frontier (Konsol) 625 TL 8 Ocak
My Time at Sandrock (Konsol) 141,25 TL 8 Ocak
Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) 85 TL 8 Ocak
Rolling Hills (Konsol) 42,50 TL 8 Ocak
EA Sports UFC 5 (Konsol) 2.899,99 TL 14 Ocak
Diablo (PC) 259 TL (Battle.net) 14 Ocak

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
*UFC 5 ve Diablo dışındaki tüm oyunlar hâlihazırda Ultimate aboneleri için vardı. Şimdi ise konsola sunulan "Standard" aboneliğine geliyorlar.

15 Ocak itibarıyla Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

  • Common’Hood (PC ve Konsol)
  • Escape Academy (PC ve Konsol)
  • Exoprimal (PC ve Konsol)
  • Figment (PC ve Konsol)
  • Insurgency Sandstorm (PC ve Konsol)
  • Those Who Remain (PC ve Konsol)
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