Xbox Game Pass'e ocağın ilk yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. 15 Ocak'a kadar toplam fiyatı 4200 TL'yi aşan 7 oyun kütüphaneye eklenecek.

Aylık belli bir ücrete yüzlerce oyuna erişim sağlamasıyla özellikle ülkemizde çok tercih edilen Xbox Games Pass’e her ay düzenli olarak yeni yapımlar ekleniyordu. Şimdi ise ocak ayının ilk yarısı özelinde gelecek oyunlar duyuruldu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre ayın ilk yarısında toplam değeri 4230 TL'yi aşan 7 oyun kütüphaneye eklenecek. Bunlar arasında UFC 5 ve Diablo en çok dikkat çekenler. Ay ortasında 6 oyunun Game Pass’ten kaldırılacağını da ekleyelim.

Xbox Game Pass'e 15 Ocak'a kadar eklenecek oyunlar

Oyun (Platform) Fiyatı Ekleneceği tarih Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL 7 Ocak Lightyear Frontier (Konsol) 625 TL 8 Ocak My Time at Sandrock (Konsol) 141,25 TL 8 Ocak Robin Hood – Sherwood Builders (Konsol) 85 TL 8 Ocak Rolling Hills (Konsol) 42,50 TL 8 Ocak EA Sports UFC 5 (Konsol) 2.899,99 TL 14 Ocak Diablo (PC) 259 TL (Battle.net) 14 Ocak

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

*UFC 5 ve Diablo dışındaki tüm oyunlar hâlihazırda Ultimate aboneleri için vardı. Şimdi ise konsola sunulan "Standard" aboneliğine geliyorlar.

15 Ocak itibarıyla Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar