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Toplam Değeri 2.400 TL'den Fazla 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu

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Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Toplam Değeri 2.400 TL'den Fazla 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

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Bugün ise 13-15 Kasım 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 2.400 TL’yi aşan 4 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

Toplam Değeri 2.400 TL'den Fazla 4 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu
gorsel_20261113_121618

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

gorsel_20261113_121618

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Sumerian Six 599 TL
Hypnospace Outlaw 56,25 TL
Sunderfolk 1.749 TL
STUFFED 80,50 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

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