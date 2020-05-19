Gears of War 3'ün PS3'teki Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

9 yıl önce Xbox'a özel olarak çıkan Gears of War 3'ün PlayStation 3 oynanış videosu, yıllar sonra bugün ortaya çıktı. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Bugün yayınlanan 8 saatlik kapsamlı video, temel olarak Xbox donanımına özel çıkan oyunun Sony’nin PlayStation 3'ü aracılığıyla da oynanabileceğini ortaya koyuyor. Gears of War 3'ün PS3’te görüldüğü videonun tarihi 19 Mayıs 2011’e dayanıyor. Bu tarih, muhtemelen yazılım devi Microsoft’un yayın haklarını almasından öncesine işaret ediyor.

Tabii ki oyun, o dönem tam olarak bitmediğinden iyi performans sergilemiyor. Xbox 360, Xbox One ve Xbox One X ile karşılaştırıldığında oyun son derece tutarsız ve hatalı olmasının yanında ekranda çok fazla takılma sorunuyla karşımıza çıkıyor.

İşte Gears of War 3'ün PlayStation 3'te karşımıza çıktığı video:

2 spesifik durum dışında aslında her şey olması gerektiği gibi diyebiliriz. YouTuber Proto, bunlardan birinin kaçınılmaz bir RSX sorunundan kaynaklı olduğunu ifade ediyor. Normalde bu sorunun belli bir kontrol noktasının geçilmesiyle çözülebileceğini belirten YouTuber, bu noktanınsa bozuk olduğunu ifade ediyor. Sonuç olarak bu durum oyunu oynanamayacak hâle getiriyor.

Diğer bir sorunsa final kısmında bulunan karakterin komutları alma esnasında takılması diyebiliriz. Durum böyle olunca bu seviyeyi bitirmeniz imkânsız hâle geliyor. Bu, Gears of War serisinin Xbox markasıyla uyumlu olmasının ne kadar doğru olduğunu gösteren bir tablo ortaya koyuyor.