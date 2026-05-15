Xbox'ın Yeni Kontrolcüsü Ortaya Çıktı! İşte Tasarımı ve Muhtemel Özellikleri

Xbox'ın Cloud Gaming (bulut oyun) hizmeti için geliştirdiği Wi-Fi destekli yeni kontrolcüsünün tasarımı ortaya çıktı. Ayrıca çoğu özelliği de belli oldu.

Gökay Uyan

Bu yılın başlarında ortaya çıkan haberlerde Microsoft’un yepyeni bir Xbox kontrolcüsü üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu kontrolcünün Wi-Fi desteğiyle geleceği ve Xbox Cloud Gaming, yani şirketin bulut oyun hizmetine direkt bağlanabilen bir cihaz olacağı ifade edilmişti.

Şimdi ise bu oyun kumandası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya’lı düzenleyiciden gelen görseller, Xbox’ın bulut oyun odaklı kontrolcüsünün tasarımını gözler önüne serdi. Görseller, ilk olarak Tecnoblog üzerinden paylaşıldı.

Sızıntıya baktığımızda Xbox’ın yeni Cloud Gaming kontrolcüsünün tasarımını detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Modelin bir Xbox cihazından çok 8BitDo, HyperX gibi üçüncü taraf oyun kumandalarını andıran bir tasarıma sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca normal kontrolcülerin akisne alışılagelmişin dışında biraz daha uzun bir tasarıma sahip olacağı da görülüyor.

Gelen bilgilere göre cihazda 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi bağlantısı yer alacak. Bunun yanı sıra Bluetooth 5.3 ve bir USB-C portunu da bulunduracak. Tabii ki her kontrolcüdeki gibi D-pad’ler, tetik tuşları, analoglar, Xbox düğmesi gibi kısımlar var. Ayrıca üstte bir eşleştirme tuşu olacağı da görülebiliyor.

Cihazın siyah ve beyaz renk seçenekleri görsellerde görülebiliyor. Ayrıca kontrolcünün 500 mAh’lik kendi bataryasıyla geleceği belirtilmiş. Bu önemli çünkü Microsoft’un Elite dışındaki şu an Xbox için sunduğu standart kontrolcüler normal pillerle çalışıyorlar. Bulut oyun kontrolcüsü hakkında bildiklerimiz bu kadar. Yakın zamanda gelebileceği söylense de henüz kesinleşen bir tarih yok.

