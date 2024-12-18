Yeni bir iddiaya göre Sony, önümüzdeki yıl daha fazla PlayStation özel oyununu Xbox'a getirecek.

PlayStation ve Xbox, uzun yıllardır piyasaya sürdükleri “özel oyunlar” ile birbirilerinin önüne geçmeye çalışıyorlardı. Özel oyunlar çıkmaya devam etse de son birkaç yılda bu durum biraz değişmişti. Öyle ki her iki şirket de oyunlarını diğer platforma getirmeye başlamıştı. Xbox oyunlarının PlayStation’a, PlayStation oyunlarının ise Xbox’a geldiğini görüyorduk.

Şimdi ise Xbox’tan sızıntılar paylaşmasıyla bilinen Windows Central editörü Jez Corden tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Corden, daha fazla PlayStation oyununun Xbox’a geleceğini öne sürdü.

2025’te birden fazla PS oyunu Xbox’a gelecek

Hâlihazırda Xbox’ın oyunlarını diğer platformlara daha fazla getirdiğini biliyoruz. Şirket, “özel oyun” yaklaşımından tamamen olmasa da yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı ve özellikle son bir yılda birçok oyununu çoklu platform yapmıştı. Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush gibi yapımların PS5’e geldiğini görmüştük.

Ancak PlayStation bu konuda çok daha yavaştı. Oyunlarını Xbox’a kıyasla daha nadir rakibine getiriyordu. Corden’ın iddiası ise tam bu konuya yönelik. Konuya yakın kaynaklar, şirketin yakında daha fazla oyunu Xbox’a getireceğini ifade etmiş.

Oyunların neler olacağı konusunda bir bilgi yok. Sadece normalde PlayStation özel olan daha fazla oyunun, Xbox Series X/S için önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği aktarılmış. Birinci parti oyunlar mı üçüncü parti oyunlar mı olacağını maalesef bilemiyoruz. Tabii ki Xbox oyuncularının isteği, birinci parti çok sevilen PS özel oyunlarının gelmesi yönünde. Ancak ne olacağını görmek için beklememiz gerek.

Öte yandan Xbox tarafında da benzer hamleler var. Şirket, Indiana Jones and the Great Circle’ı 2025’te PS5’te sunmaya başlayacak. Ayrıca Forza Horizon 5’in de seneye PlayStation’a gelebieceği iddia ediliyor.