Xiaomi 'nin geçtiğimiz ay tanıttığı 13 serisine dahil olması beklenen Xiaomi 13 Ultra'nın çıkış tarihi sızdırıldı. Peki yeni telefon hakkında neler biliyoruz? İşte tüm detaylar.

Xiaomi, geçtiğimiz ay heyecanla beklenen amiral gemisi telefonları Xiaomi 13’ü resmen bizlerle buluşturdu. Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak çıkış yapan seri, sunduğu özelliklerle beklentileri karşılamıştı. Ancak kısa bir süre sonra serinin bu iki telefonla tamamlanmadığı ve ‘Ultra’ isimli bir cihazın daha çıkacağına yönelik haberler sektörde dolaşmaya başladı.

Xiaomi 13 Ultra için meraklı bekleyiş sürerken telefon hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılar, telefonun ne zaman çıkacağından birkaç özelliğine kadar birçok önemli konuyu içeriyor. Gelin hep beraber cihaz hakkında şu ana kadar bildiklerimize bakalım.

Xiaomi 13 Ultra nisan ayında çıkabilir

Weibo üzerinden çıkan bir sızıntıya göre Xiaomi’nin 13 serisine dahil olacak Ultra modeli, nisan ayında çıkış yapabilir. Buna ek olarak telefonun, o ay içerisinde küresel olarak da piyasaya sürüleceği de belirtildi. Seriye dahil diğer modellerin de mart ayında küresel pazarlarda çıkış yapması bekleniyordu.

Xiaomi 13 Ultra nasıl özelliklere sahip olacak?

Cihaz hakkında bildiklerimizin oldukça sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Yeni çıkan sızıntı, telefonun, 256 GB depolama ve 16 GB RAM ile gelebileceğini gösteriyor. Buna ek olarak telefonun, selefi Xiaomi 12S Ultra ile aynı fiyat etiketine sahip olacağı da belirtiliyor. 12S Ultra, 886 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Daha önce çıkan birkaç raporda ise telefonun 120 Hz QHD+ E6 AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilmişti. İşlemci, ekran boyutu ve kamera gibi diğer önemli detaylar hakkında ise maalesef henüz bir bilgi yok. Telefonun Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelmesinin beklendiğini de söylemeden geçmeyelim.