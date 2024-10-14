Xiaomi'nin çok yakında tanıtacağı amiral gemisi telefonlarından olan 15 Pro, kanlı canlı görüntülendi.

Xiaomi, en çok beklenen telefonlarını önümüzdeki günelrde tanıtacak. Firmanın yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15 ailesi, 20 Ekim’de gerçekleştirilecek bir etkinlikle bizlerle buluşacak. Şimdiye kadar telefonun tasarımından neredeyse tüm özelliklerine kadar birçok detayı sızmıştı. Hafta sonu ise yepyeni bir gelişme yaşandı.

Serinin üst seviye modeli olacak Xiaomi 15 Pro, kanlı canlı görüntülendi. Cihaz, Xiaomi Grubu yöneticisi Wang Xiaoyan’ın elinde görüldü. Muhtemelen bilerek gösterildi.

Xiaomi 15 Pro böyle gözükecek

Çok fazla detaya belli olmasa da özellikle telefonun arkadan nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinebiliyoruz. İlk bakışta Xiaomi 14 Pro gibi görünüyor olabilir. Ancak çok önemli bir fark var. O da LED flaşın kamera adasının dışına itilmesi. Yeni cihazda flaş, dış tarafta sağda yer alacak. Normalde adanın içindeydi.

Bunun dışında genel anlamda tasarımının Xiaomi 14 Pro ile benzerlik göstereceğini görebiliyoruz. Daha önce oluşturulan konsept görseller de bu tarz, LED’in dışarıda olduğu Xiaomi 14 Pro’yu andıran bir tasarıma sahipti. Xiaoyan’ın elinde tuttuğu cihaz da o tasarımı destekliyor.

Xiaomi 15 Pro, tasarım anlamında çok ciddi değişikliklere uğramayacak olsa da teknik tarafta büyük iyileştirmeler alacak. Cihazda 50 MP’lik 3x optik zoom desteğine sahip yeni bir periskop telefoto kamera göreceğiz. Flaş, bu yeni sensör için dışa itilmiş olabilir. Ayrıca 50 MP’lik ana kamera ve 50 MP’lik ultra geniş kamera da yer alacak. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Telefonda 6,73 inçlik 2K çözünürlükte 120 Hz ve 1400 tepe parlaklığa sahip bir ekran göreceğiz. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanan ilk cihazlardan olacak, 16 GB’a çıkan RAM ve 1 TB’a kadar depolama ile gelecek. 120W kablolu 80W kablosuz şarj destekli 5400 mAh’lik bataryayı da ekleyelim.