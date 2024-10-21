Xiaomi, Çin'in İlk 3nm Akıllı Telefon Çipini Üretti

Uzun zamandır kendi çipini geliştirmek için çalışan Xiaomi'nin sonunda ilk kendi 3nm akıllı telefon çipini geliştirdiği iddia edildi.

Xiaomi, uzun zamandır kendi akıllı telefon çiplerini geliştirebilmek için çalışmaya devam ediyordu. Görünüşe göre teknoloji devi bu amacına ulaşmayı başardı. Çin medyasında çıkan haberlere göre firma, başarılı şekilde 3nm işlemci paketi üretmeyi başaran ilk Çinli üretici oldu.

Konuyla ilgili olarak Pekin Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Baş Ekonomisti, Çin hükûmetine ait BRTV adlı televizyon kanalında bir açıklamada bulundu. Açıklama X gibi sosyal medya platformlarında da paylaşıldı. Öte yandan açıklama dili elbette ki Çince oldu.

Çip hâlâ gizemini koruyor

Çin medyasında çıkan haberlere baktığımızda çok az detay görebiliyoruz. Öyle ki üretilen çipin CPU mu yoksa GPU mu olduğu bile belirtilmiyor. Ayrıca üretim için TSMC ya da Samsung gibi üreticilerin mimarilerinden yararlanılıp yararlanılmadığı da bilinmiyor.

Yine de açıklamada dikkat çeken nokta "taped-out" ifadesinin kullanılması oldu. Bu ifade, çiplerin tasarım testlerini başarıyla geçtiğini ve artık seri üretim aşamasına hazır olduğunu ifade etmekte kullanılıyor. Öte yandan bu açıklama işlemcinin şu anda seri üretimle bir telefon serisinde kullanıma hazır hâle geldiğini göstermiyor. Xiaomi'nin çipi ürettikten sonra da test etmesi gerekiyor.

Xiaomi 2017 yılında da kendi ürettiği işlemciye sahip olan Mi 5C modeli ile karşımıza çıkmıştı. O modelde Xiaomi'nin Pengpai ya da Pinecone S1 adı verilen, 28nm 8 çekirdek işlemcisi yer alıyordu.

Xiaomi'nin kendi işlemcisini üretmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz?