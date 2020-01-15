Xiaomi, 5 Pop-Up Kameralı Bir Telefon Patenti Aldı

Akıllı telefon piyasasının iddialı oyuncularından biri olan Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin, tam 5 pop-up (açılır kapanır) kameraya sahip bir akıllı telefonun patentini aldığı ortaya çıktı. Şirket, söz konusu tasarımı ete kemiğe büründürdüğü takdirde, kamera savaşlarında yeni bir cephe açabilir.

Akıllı telefon üreticileri her yıl, sunabilecekleri en iyi teknolojiyle donatılmış akıllı telefonları piyasaya sürüyor; ancak yine de perde arkasında tanıtmadıkları birçok yeni cihaz ve teknoloji de deniyorlar. Neyse ki patent başvuruları bize, bu dev markaların kapalı kapılar ardında neler denediği hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ndeki (CNIPA) patent dosyalarından birini kamuoyuna açan Çinli teknoloji devi Xiaomi, bize pop-up kameralar konusunda herhangi bir sınırın olmadığını gösteriyor. Hemen aşağıda, doğrudan patent dosyalarından çıkan çizimleri görüyorsunuz.

Xiaomi'nin 5 pop-up kameralı telefon patenti böyle görünüyor

Patentlerden yola çıkarak, Xiaomi’nin dört farklı pop-up kamera tasarımı üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Tek bir açılır kapanır kamera mekanizmasına tam 5 tane lens yerleştirmeyi hayal eden Çinli şirket, eğer bunu gerçeğe dönüştürürse çok ilginç bir işin altına imza atacak.

Xiaomi’nin hayal ettiği şey ilgi çekici olsa da, patentler her zaman üretim aşamasına geçmeyebiliyor. Hatta çoğu zaman hayalden öteye gitmiyor diyebiliriz; ancak söz konusu çizimler, Xiaomi’nin gelecekteki akıllı telefonlarının tasarımları hakkında bizlere iyi bir resim veriyor. Belki de yakın gelecekte Xiaomi’den 5, 6 ya da 7 pop-up kameralı amiral gemileri görebiliriz. Kim bilir?