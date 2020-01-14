Xiaomi’nin oyuncu telefonu serisi Black Shark’ın beşinci üyesi Black Shark 3’e ait yeni bir görsel ortaya çıktı. Bu görsele göre cihaz 120 Hz QHD ekrana sahip olacak.

Son 10 yılda inanılmaz bir ivme kazanan oyun piyasası artık mobil oyunlar aracılığıyla da epey büyümüş durumda. Haliyle mobil oyunculuk kavramının çıkmasıyla bu kullanıcılara özel telefonları son yıllarda görür olduk. Bu konuda en ön plana çıkan isimse Xiaomi oldu.

Xiaomi’nin Black Shark serisi belki de günümüzün en bilindik oyuncu telefonu serisi olarak tanımlanabilir. Yakında bu serinin beşinci üyesi olacak Xiaomi Black Shark 3 ise internette karşılaştığımız bazı detaylara göre ortalığı yerle bir edecek. Geçtiğimiz günlerde Black Shark 3’ün 16 GB RAM’e sahip olacağını sizlerle paylaşmıştık.

Xiaomi Black Shark 3, 120 Hz QHD ekrana sahip olacak:

Bu kez Xiaomi Black Shark 3 hakkında karşılaştığımız detay cihazın ekranıyla alakalı. İnternette ortaya çıkan ve Xiaomi Black Shark 3’e ait olduğu iddia edilen bir resme göre Black Shark 3, QHD ekran ile birlikte gelecek. Cihazın ekranı QHD teknolojisinin yanı sıra 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak.

Xiaomi Black Shark 3’te belirli sebeplerden dolayı QHD ekran kullanmak istemeyen kullanıcılar FHD ekran seçeneğine de sahip olacak. Her iki seçenek de telefon ayarlarından seçilebilecek. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızıyla birlikte 60 ve 90 Hz tazeleme hızları da seçeneklerde mevcut olacak.

Black Shark serisinin beşinci serisi olacak cihazla ilgili bugüne kadar bildiklerimiz cihazın 5G bağlantı desteğine ve aynı zamanda 16 GB RAM’e sahip olacağıyla sınırlı. Black Shark 3, 16 GB RAM’i barındırırsa bu akıllı telefon piyasasında bir ilk olacak.

Xiaomi’nin Black Shark 3’e eklemesi beklenen ancak herhangi bir kanıt bulunmayan bazı özellikler de bulunuyor. İnternette dolaşan dedikodulara göre Black Shark 3, Snapdragon 865 işlemciye ve oldukça etkili bir soğutma sistemine sahip olacak. Elbette tüm bu özellikleri kaldırabilsin diye devasa bir bataryaya da ev sahipliği yapacak.