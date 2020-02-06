Xiaomi Mi 10, Dünyanın İlk LPDDR5 RAM'li Telefonu Olacak

ABD merkezli RAM üreticisi Micron, Xiaomi Mi 10'un LPDDR5 RAM'e sahip olacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda yeni RAM'lerin sunacağı faydalara da değinilirken, Xiaomi cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, şu sıralar yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi Mi 10 ile gündemde. Xiaomi'nin yeni telefonunu şu sıralar duyurması bekleniyor ancak şirket tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Bununla birlikte Xiaomi, özellikle de son birkaç gündür Mi 10 serisiyle ilgili önemli detayları paylaşma başladı. Bu durum, Mi 10'un çok kısa bir süre sonra hayatımıza girebileceğinin açık bir göstergesi.

Xiaomi Mi 10 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD merkezli DRAM, flaş bellek ve katı hal sürücüleri üreten bir şirket olan Micron, Xiaomi Mi 10'un LPDDR5 RAM'e sahip olacağını duyurdu. Bu açıklama, akıllı telefon sektörü için büyük bir öneme sahip çünkü Micron'un açıklamaları doğru ise Xiaomi Mi 10, dünyanın ilk LPDDR5 RAM'li telefonu olacak.

Xiaomi Mi 10'un LPDDR5 RAM ile geleceğini ilan eden görsel

Micron'un LPDDR5 RAM'lerini kullanan Xiaomi Mi 10 ile 5G deneyimi

LPDDR5 RAM'ler, 12 GB kapasitesiyle dikkat çekiyor. Önceki nesil RAM'lere göre yüzde 20 daha az enerji tüketimine sahip olan yeni nesil RAM'ler, 6.4 Gbps'e kadar iletim hızı sağlayabiliyor. Genel hız açısından ise LPDDR4 RAM'lere oranla iki kat, LPDDR4x RAM'lere oranla ise yüzde 20 daha yüksek performans sunan LPDDR5 RAM'ler, veri erişim hızını ise yüzde 50'ye kadar artırıyor.

Micron tarafından yapılan açıklamalara göre LPDDR5 RAM'ler, tüketiciler için daha uzun batarya süresi vadediyor. Şirketin iddialarına göre yeni nesil RAM'ler, batarya süresini yüzde 5 ile yüzde 10 kadar artıracak. Ayrıca yeni nesil RAM'ler, performans açısından da büyük katkılar sunuyor. Micron tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler LPDDR5 RAM'ler sayesinde hiçbir sorun yaşamadan 100 uygulamayı aynı anda çalıştırabilecekler.

LPDDR5 RAM'ler, işlemcilere yerleştirilen yapay zeka motorları için gerekli olan hız ve performansı sağlayabiliyor. Ayrıca yeni nesil RAM'ler, makine öğrenimi yöntemlerine destek sunuyor ve böylelikle yapay zekanın performansını biraz daha artırıyor. Şirket, yaptığı açıklamalarda ilk etapta 8 ve 12 GB RAM'ler üreteceğini, yılın ikinci yarısından sonra da 16 GB RAM'lere sahip olan telefonlar üzerine çalışacağını söyledi.

Xiaomi, şu an için Micron'un açıklamasını doğrulamadı ancak Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, geçtiğimiz dönemlerde Micron için övgü dolu cümleler kurmuştu. Cheng, yaptığı açıklamalarda Micron'un sektörde lider bir üretici olduğunu vurgulayarak LPDDR5 RAM'lerin üstün performansa sahip olduğunu açıkladı. LPDDR5 RAM'lerin 2020'de akıllı telefon sektörüne hakim olacağını söyleyen Cheng, Micron'un Xiaomi Mi 10'a hayat vereceğini söylemişti.