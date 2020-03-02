Xiaomi Mi A3 Android 10 Güncellemesi Geri Çekildi

Android One programı dahilinde yer alan Xiaomi Mi A3, geçtiğimiz günlerde kavuştuğu Android 10 güncellemesini tekrardan kaybetti. Güncellemeyi yayınlayan firma, gelen olumsuz geri dönüşler sonrası yeni sürümün dağıtımını iptal etti.

Pek çok telefon üreticisinin Android One programı kapsamında tanıttığı akıllı telefonlar, Android’in değiştirilmiş sürümünü kullanan diğer akıllı telefonlara kıyasla daha düzenli ve hızlı güncellemeler almasıyla biliniyor. Buna rağmen Xiaomi’nin Android One programı kapsamında bulunan Mi A3 cihazı uzun bir süredir Android 10 güncellemesine kavuşamıyordu.

Bu konudan rahatsız olan pek çok kullanıcı, geçtiğimiz aylarda bir imza kampanyası başlatmış ve telefonlarında Android 10 güncellemesini görmek istediklerini dile getirmişlerdi. Bu kampanyanın ardından o dönemlerde “Android 10 üzerinde çalışıldığını” bildiren Xiaomi, nihayet geçtiğimiz günlerde Mi A3 cihazlar için bu güncellemeyi yayınlamıştı. Ancak şirket, aradan geçen kısa bir sürenin ardından hatalar nedeniyle güncellemeyi geri çekti.

Xiaomi, Mi A3 cihazları için yayınladığı Android 10 güncellemesini geri çekti:

Bugün itibarıyla Avrupa bölgesindeki cihazlara OTA üstünden resmi olarak dağıtılmaya başlanan Android 10 güncellemesi, yaklaşık 1,3 GB boyutundaydı. Güncellemenin nihayet geldiğini gören kullanıcıların sevinciyse pek uzun süremedi zira güncellemeyi alan kullanıcılar, yeni sürümün hatalarla dolu olduğunu söyledi. Kullanıcıların bildirdiği sorunlar arasındaysa parmak izi sensörünün çalışmaması ve kamera uygulamasında sorunlar gibi pek çok şey yer alıyor.

Güncellemeyi yayınladıktan kısa bir süre sonra geri çeken Xiaomi, şimdiye dek bazı kullanıcılara gönderilen güncellemenin artık Mi A3 kullanıcılarına gönderilmeyeceğini söyledi. Bu noktada normal şartlar altında sorunun kısa bir süre içerisinde çözülüp tekrardan indirilmeye sunulmasını bekleyebilirdik ancak artan Corona virüsü salgını, yeni güncellemenin gelmesini bir hayli geciktirebilir.

Xiaomi Mi A3 teknik özellikleri: