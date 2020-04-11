Xiaomi, piyasaya sürüldüğünden bu yana yazılım sorunları nedeniyle eleştirilen Mi A3 modelinin Android 10 güncellemesini üçüncü kez geri çektiğini açıkladı. Mi A3 hâlâ 2018 yılından kalma Android Pie'ı kullanıyor. Xiaomi, daha önce şubat ve mart aylarında güncelleme geleceğini duyurmuş ancak bunları da geri çekmişti.

Xiaomi'nin üçüncü nesil Android One akıllı telefonu Mi A3 çıktığı günden bu yana en arızalı telefonlar listesinde kendisine bir yer bulmasıyla tanınıyor. Telefon piyasaya çıktığından bu yana kullanıcılar tarafından yazılım sorunları nedeniyle devamlı eleştirilere maruz kalıyor. Daha da ilginç olan şeyse, Xiaomi'nin Mi A3'e yapılacak Android 10 güncellemesini üçüncü kez geri çektiğini açıklaması oldu.

Xiaomi Mi A3, geçen sene temmuz ayında Mi CC9e'nin uluslararası pazarlar için yeniden piyasaya sürümü olarak satılmaya başlanmıştı. Cihaz MIUI yerine Android One programı altındaki Android 9.0 Pie yazılımıyla üretildi. Bunun anlamı, akıllı telefonun üç yıl için iki platform güncellemesi ve aylık güvenlik yamaları alması demek oluyor. Bununla birlikte şirket, cihazına hâlâ sorunlardan arındırılmış stabil bir Android 10 güncellemesi getiremedi.

Kullanıcılar sorunlardan muzdarip

Android One cihazlarının, Android güncellemelerini ilk alan cihazlar olması beklenir. Xiaomi örneğindeyse bu biraz daha farklı işliyor ve ilk güncellemeyi MIUI çalıştıran Redmi K20 Pro alıyor. İşin doğrusu, cihazın Çin'deki varyantı, Google resmi olarak çıkardığı anda Android 10 güncellemesini almıştı. Ancak şirketin son nesil Android One cihazı Mi A3 hâlâ 2018 yılından kalma Android Pie'la çalışıyor. Buna ek olarak şirket aylık güvenlik yamalarını hiç tam zamanında yayınlamadı ve üç seferdir sorunsuz bir Android 10 güncellemesini erteliyor.

Xiaomi, Mi A3 kullanıcılarına Android 10 güncellemesinin yapılacağını ilk kez şubat ayının sonunda duyurmuştu. Sorunlar nedeniyle ertelenen güncellemenin mart ortalarında cihazlara geleceği söylenmişti fakat aynı arızalar yine ortaya çıktı. Son olarak da güvenlik yamalarıyla birlikte gelmesi planlanan stabil Android 10 güncellemesi bir kez daha ertelendi. Kullanıcılara Android 9 kullanmaya devam etmeleri ve yalnızca güvenlik yamalarını güncellemeye devam etmeleri öneriliyor.

Mi A3 kullanıcıları tarafından Mi Community'de paylaşılan bazı sorunlar şunlar: