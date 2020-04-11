Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Mi Note 10 Lite olduğu düşünülen yeni akıllı telefonu Tayland NBTC sertifikasyon internet sitesinde ortaya çıktı. Yeni sertifikasyon bilgileriyle birlikte cihazın 5G bağlantı özelliğine sahip olmayacağı da netleşmiş oldu.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Xiaomi’nin Mi Note 10 Lite olduğu düşünülen telefonu FCC sertifikasyon internet sitesinde ortaya çıkmıştı. Xiaomi 2002F4LG model numarasına sahip olan cihaz, bu seferde Tayland NBTC sertifikasyon internet sitesinde ortaya çıktı.

Sertifikasyon internet sitesinde ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi Mi Note 10 Lite’ın çıkış tarihinin çok da uzakta olmadığını işaret ediyor. Peki, Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni cihazıyla ilgili bilinenler neler?

Xiaomi Mi Note 10 Lite hakkında bildiklerimiz

NBTC’de ortaya çıkan sertifika bilgileri, cihazın çıkış tarihinin çok da uzakta olmadığının yanı sıra cihazın 5G bağlantı özelliklerine değil LTE bağlantı özelliklerine sahip olacağını gösteriyor. NBTC sertifikası, bunun haricinde cihazın donanım özellikleriyle ilgili çok fazla bilgi aktarmıyor.

Ancak Mi Note 10 Lite’ın ne tür donanım özelliklerine sahip olacağıyla ilgili bazı bilgiler bulunuyor. FCC sertifikası, cihazın beş arka kameraya sahip olacağını gösteriyordu. Cihazın arka tarafında yer alacak olan kameralar ise şöyle; 64 MP'lik ana sensör, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 5 MP'lik 2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens, 8 MP'lik 5x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens, 2 MP'lik makro lens. Ayrıca FCC sertifikası, Note 10 Lite’ın, Note 10’daki gibi lazerli otomatik odaklanma birimine sahip olmayacağını da ortaya koyuyordu.

Xiaomi Mi 10 Lite, gücünü Snapdragon 730G işlemciden alacak. Cihazın 5.260 mAh değerindeki bataryası USB Type C girişiyle 30 W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Telefon, kutusundan Android 10 temelli MIUI 11 ara yüzüyle birlikte çıkacak. Telefonun boyutu ise 156 mm x 73 mm olacak. Şu an için telefonun kalınlığıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.