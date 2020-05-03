Xiaomi Mi Band 5 Kanlı Canlı Görüntülendi

Son dönemlerin en çok dikkat çeken teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 5, ilk kez kanlı canlı olarak görüntülendi. Görüntüler, yeni bilekliğin klasik kare ekran yerine oval ve delikli bir tasarımla karşımıza çıkacağını söylüyor.

Giyilebilir teknoloji alanında önde gelen firmalardan biri olan Xiaomi, şimdiye dek piyasaya Mi Band akıllı bileklikleriyle büyük ses getirmişti. Bu alandaki başarısının farkında olan Çinli firma, durum böyle olunca ürün gamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların en son ürünü olan Mi Band 5 ise oldukça ilginç bir sızıntıyla karşımıza çıktı.

Gerçek olduğu iddia edilen görüntülerle karşımıza çıkan akıllı bileklik, selefine kıyasla ekran alanında önemli bir yükseltmeyle gelecek gibi görünüyor. Bu noktada görüntüler, yeni Xiaomi bilekliğin klasik kare ekran yerine yepyeni oval ve delikli bir tasarımla karşımıza çıkacağını bizlere söylüyor. Ekrandaki deliğin tam olarak ne işe yaradığı bilinmese de ekran altı kamera olabileceği tahmin ediliyor ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi Band 5 neler sunuyor?

Raporlara göre Çin dışında satılan versiyonları NFC’yi destekleyecek olan Mi Band 5, böylelikle Çin dışında NFC’yi destekleyen ilk Mi Band olacak. Küresel pazarda satışa sunulacak bu modellerin NFC ile birlikte Google Pay ve diğer ödeme hizmetlerini destekleyeceğini varsayarsak Mi Band 5, otobüs kartı olarak bile kullanılabilecek. Bu da kullanıcılara büyük bir ödeme kolaylığı sunacak.

Öte yandan TizenHelp’ten gelen bilgiler, cihazın 1,2 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceğini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 0,95 inçlik Mi Band 4 ekranına göre bu ekranda daha fazla ayrıntı ve daha büyük simgeler görebilecekler. Daha büyük ekrana rağmen daha hafif olması beklenen Mi Band 5, ayrıca artırılmış kontrast sayesinde güneş ışığında daha net bir görünürlük de sunacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi Band adı verilen akıllı bilekliklerini her yıl düzenli olarak piyasaya sürüyor. Dolayısıyla Mi Band 5’in de içinde bulunduğumuz yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması bekleniyor.