Tamamen çerçevesiz ekranlı tasarımı ile çentikli iPhone Xs ve çerçeveli Galaxy Note9'a nispet yapan Xiaomi Mi Mix 3, N11.com aracılığı ile Türkiye'de satışa sunuldu.

2018 yılı, Çinli akıllı telefon üreticilerinin çerçevesiz ekranlı akıllı telefonları ile şov yaptıkları bir yıl olmuştu. Oppo, Vivo gibi şirketlerin çerçevesiz akıllı telefonlarına Xiaomi’nin yanıtı ise Mi Mix 3 oldu. Üç tarafı çerçevesiz tasarımı ile ilk iki modelinde ekran/gövde oranı savaşlarını başlatan Mi Mix serisi, son versiyonu Mi Mix 3 ile ekran çerçevelerinden tamamen kurtulmuş durumda.

Güncel amiral gemilerinde olması gereken neredeyse tüm özelliklere sahip olan Mi Mix 3, kızaklı yapısı sayesinde ön kamerayı yalnızca ihtiyaç halinde ortaya çıkarıyor. Ayrıca kızaklı yapının sunduğu kullanıcı deneyimi, bir zamanların kızaklı klasik telefonlarını hatırlatıyor. Xiaomi Mi Mix 3 ile ilgili detaylı incelememizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Ancak cihazın özelliklerini kısaca aşağıdaki listeden de kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi Mi Mix 3 Özellikler

6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 ekran, 103.8% NTSC Renk Gamutu, 60000:1 kontrast aralığı, 600 nit parlaklık

2.8GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama / 8GB LPDDR4x RAM, 128GB/256GB depolama / 10GB LPDDR4x RAM, 256GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi, MIUI 10 arayüzü

12MP, Sony IMX363 sensör, f/1.8 diyafram, 1.4µm piksel boyutu, 960fps ağır çekim + 12MP, Samsung S5K3M3+ sensör, 1.0 µm piksel boyutu, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

24MP + 2MP çift ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (4×4 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj ve 10W Qi kablosuz şarj destekli 3200mAh batarya

Tasarımı ve özellikleri ile muhteşem bir kullanıcı deneyimi vadeden Xiaomi Mi Mix 3, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan N11.com’da satışa sunulmuş durumda. Türkiye’de 6GB RAM ve 128GB depolamalı sürümü ile satışa sunulan cihazın fiyatı ise 4.399 TL olarak açıklandı. Webtekno YouTube kanalının Mi Mix 3 incelemesini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.