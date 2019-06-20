Xiaomi'nin MIUI Global Beta Rom'da Sunduğu Yeni Özellikler

Xiaomi'nin sevilen arayüz uygulaması MIUI'ya son güncellemeyle birlikte yeni özellikler eklendi. Böylelikle uygulamanın kullanılabilirliği genişletildi.

Xiaomi'nin Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği kendi arayüzü olan MIUI, hem özelleştirilebilirliği hem de sürekli olarak güncellenmesiyle biliniyor. Xiaomi, MIUI Global Beta'ya getirdiği yenilikleri de açıkladı. Buna göre kullanıcılar bundan sonra bazı yeni özellikleri deneyimlemeye başlayabilirler.

Bu yeniliklerden bir tanesi 'Blur App Previews' adlı özellik. Kullanıcıların 'Ana Ekran Ayarları' menüsünden erişebilecekleri bu özellik, istenildiğinde uygulamanın bulanıklaştırmasını sağlıyor. Bu özelliği aktif eden kullanıcıları, istedikleri uygulamanın görüntüsünün bulanık olarak görülmesini sağlıyorlar. Bu da telefonunu ortalık yerlerde bırakan ve herhangi bir şifre ya da parmak izi kullanmayan akıllı telefon sahiplerinin telefonlarında ne yaptıklarının başkaları tarafından görülmemesi anlamına geliyor.

Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman uygulamalarınız şöyle görünüyor olacak;

Xiaomi'nin getirdiği tek özellik elbette bu değil. Zaten bu uygulamanın bu kadar fazla tercih edilmesinin sebebi de getirilen çok sayıda yenilik. İkinci yenilik, hızlı cevap özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir mesajlaşma uygulamasında, uygulamanın böyle bir desteği olmasa bile bildirim menüsü üzerinden cevaplama yapabiliyorlar. Bu özelliği aktif etmek isteyen kullanıcıların 'Yeni Özellikleri Keşfet' menüsü altında bulunan 'Hızlı Yanıtla' özelliğini seçerek özelliği aktif etmesi gerekiyor.

Xiaomi'nin sunduğu bir diğer özellik ise sık sık ekran görüntüsü alan kullanıcıların işlerini ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Bundan sonra ekran görüntüsü aldığınız zaman bir düzenleme sayfası açılıyor. Açılan düzenleme sayfasında yapmak istediğiniz komutu (kaydet, sil gibi) kolaylıkla verebiliyorsunuz.

Tüm bu özellikler MIUI Global Beta ROM'unun 9.6.13 sürümünde kullanılabiliyor. Ancak şirketin bu beta sürümü sonlandıracağını biz kez daha hatırlatmakta fayda var.