Son dönemde karşımıza sürekli olarak birtakım yenilikler ile çıkan Xiaomi, hızını alamadı ve logosunu da "yeniledi". Genel anlamda büyük bir yenilik ortaya koymayan Xiaomi, yeniliği daha çok yazı tipinde gösterdi.

Epey hareketli günler geçiren ve peşi sıra hem yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 11 Pro ile Mi 11 Ultra'yı hem de ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Mi Mix Fold'u duyuran Xiaomi, bir "yeniden markalaşma" sürecine girdiğini ve bu kapsamda logosunu ve kullandığı yazı fontunu güncellediğini duyurdu. Hemen yukarıda da görebileceğiniz gibi Xiaomi'nin yeni logosu, oval tasarım hatlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor.

Xiaomi’nin resmi blog sayfasında paylaşılan yazıya göre şirketin yeni logosu, Musashino Sanat Üniversitesi’nde profesör olarak görev alan ve Nippon Tasarım Merkezi (NDC) Başkanı dünyaca ünlü tasarımcı Kenya Hara tarafından tasarlandı. Xiaomi’nin hepimizin aşina olduğu turuncu logosu, artık çok daha oval hatlara sahip ve Xiaomi’nin “Mi” yazı fontu da baştan aşağı güncellenmiş durumda.

Xiaomi'nin Yeni Logosu ve Eski Logosu

Paylaşılan bilgilere göre Hara, Xiaomi’nin yeni logosunu tasarlarken “süper elips” matematik formülünü kullandı. Söz konusu formül sayesinde bir kare ile daire arasındaki optimum denge sağlanıyor ve yukarıda görmüş olduğunuz şekil ortaya çıkıyor. Xiaomi’ye göre yeni logo, şirketin esnekliğini, acımasızlığını ve ileri gitme isteğini ortaya koyuyor.