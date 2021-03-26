Reuters, Xiaomi'nin Elektrikli Otomobil Ortağını Açıkladı

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi, üzerinde çalıştığı elektrikli otomobilin üretimini Çin'deki Great Wall Motor fabrikasında gerçekleştirecek. Çinli şirketin ilk modelini 2023 yılında duyurmayı planladığı ve söz konusu ortaklığı önümüzdeki hafta içinde duyuracağı söyleniyor.

Her geçen gün daha fazla teknoloji devinin elektrikli otomobil üretmeye heveslendiği inkar edilemez bir gerçek. Apple, Huawei gibi teknoloji devlerinin elektrikli otomobil üretmek için bazı planlar içinde olduğu ve çeşitli ortaklıklar kurdukları bir sır değil. Şimdi ise Xiaomi’nin elektrikli otomobil üretim planları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Reuters’ın şirkete yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2010 yılından bu yana Çin’in en büyük SUV üreticisi konumunda bulunan Great Wall Motor ile anlaşma yaparak adını Çin Seddi’nden alan markanın fabrikasında üretim yapmayı planlıyor.

Xiaomi’nin elektrikli araç işine girmesinin en önemli nedenlerinden biri akıllı telefon işindeki düşük kar marjı

Konuyla ilgili bilgileri aktaran kaynaklara göre daha önce herhangi bir şirket için üretim hizmeti vermeyen Great Wall Motor, Xiaomi’nin elektrikli araç projesini hızlandırabilmek için akıllı telefon üreticisine mühendislik danışmanlığı da yapacak. Şu ana kadar konuyla ilgili olarak ne Xiaomi ne de Great Wall Motor açıklamada bulunmadı ancak her iki şirketin de önümüzdeki hafta içinde ortaklığı duyurması bekleniyor.

Xiaomi’nin halihazırda akıllı telefondan scooter’a, akıllı ev ürünlerinden giyilebilir teknolojiye kadar pek çok alanda üretim gerçekleştiren Xiaomi’nin elektrikli otomobil sektörüne adım atmak istemesindeki en büyük gerekçe, COVID-19 nedeniyle maliyetleri iyice artan akıllı telefon işinden yeterince kar edememesi.

Çarşamba gibi son finansal raporları hakkında yatırımcılarını bilgilendiren Xiaomi, küresel bir kriz haline gelen çip kıtlığı nedeniyle maliyetlerin arttığını ifade etti ve şirketin üç aylık geliri, piyasa tahminlerinin altında kaldı. Bununla birlikte Xiaomi’nin elektrikli otomobil işine girmesi, yalnızca şirket için değil akıllı kokpit ve otonom sürüş teknolojilerinin gelişimi açısından da faydalı olabilir.

Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini 2023’te duyurmayı planlıyor

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, şirketin donanım üretimindeki uzmanlığının elektrikli araçların tasarım ve üretim sürecini hızlandırmaya yardımcı olacağına inanıyor. Şirketin planları hakkında bilgi veren kaynaklara göre Xiaomi, ilk elektrikli aracını 2023 yılında duyurmayı planlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Xiaomi elektrikli araçlar, diğer Xiaomi ürünleri ile bağlı olacak.

Orijinalinde bir kamyonet üreticisi olan Great Wall Motor, bu yıl kendi elektrikli ve akıllı araçları için bağımsız bir marka duyurarak bu konuya ilgi gösterdiği ortaya koymuştu. Dahası, şirket şu anda Alman otomotiv devi BMW için Çin’de bir elektrikli araç fabrikası da inşa ediyor. Dolayısı ile Xiaomi’nin Great Wall Motor ile “Xiaomi” markalı otomobiller ortaya çıkarması çok da sürpriz bir gelişme olmayabilir.