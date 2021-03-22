Xiaomi POCO F3 ve POCO X3 Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri

Xiaomi, yılın en iddialı fiyat/performans modellerinden ikisi olmaya aday POCO F3 ve POCO X3 Pro'yu duyurdu. Her ikisi de özellikle performans konusunda amiral gemilerini aratmayan akıllı telefonlar, buna karşın premium özellikler yerine temel ihtiyaçlara odaklanıyorlar.

Xiaomi, 2018 yılında “Snapdragon 845 işlemcili en ucuz telefon” sloganı ile duyurulan ve fiyat/performans oranıyla büyük sükse yapan POCO F1’in üçüncü nesil modeli olarak karşımıza çıkan POCO F3 ve bugünden ziyade 2020 model amiral gemilerine yakın özellikler sunan POCO X3 Pro modelini duyurdu.

Tahmin edebileceğiniz gibi hem POCO F3 hem de POCO X3 Pro, premium özelliklerden ziyade temel ihtiyaçları yüksek performans ile karşılayan fiyat/performans telefonları olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat etiketini düşürmek için malzeme kalitesi ve “ekstra” özelliklerden kısan Xiaomi, buna karşın yüksek performansı garanti altına almış desek yeridir.

Şu ana kadar duyurulmuş en güçlü “POCO” markalı telefon: POCO F3

Dürüst olmak gerekirse yeni POCO F3, o kadar da “yeni” bir akıllı telefon değil. Zira cihaz, hem özellikleri hem de tasarımıyla neredeyse Redmi K40’ın yeniden markalandırılmış versiyonu diyebiliriz. Elbetteki daha iyi bir fiyat ile sahip olabildikten sonra üzerinde Redmi ya da POCO yazmasının büyük bir önemi bulunmuyor.

Qualcomm’un Snapdragon 865’in güçlendirilmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürdüğü Snapdragon 870 işlemcisinden güç alan POCO F3; 8 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 4.520 mAh bataryası ve 33W hızlı şarjı kapasitesi ile seviyesine göre yeterli bir kullanım süresi sunan akıllı telefon, 48 MP’lik ana kamerası ile fotoğraf konusunda da fena bir performans vadetmiyor.

POCO F3 özellikleri

İşlemci: CPU: Qualcomm Snapdragon 870 GPU: Adreno 650

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: AMOLED

Arka Kamera: Ana Kamera: 48 MP, f/1.79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2 Makro Kamera: 5 MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya: Kapasite: 4520 mAh Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12

Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

Standart modelden daha “ucuz” olan “Pro” telefon: POCO X3 Pro

Tasarım ile başlamak gerekirse; POCO X3 Pro’nun standart POCO X3 modelinden neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor desek yeridir. Delikli ekran ve oval kamera tasarımı, standart modelle benzer tasarım detaylarıyla varlığını korumaya devam ediyor. Bununla birlikte 6,67 inç büyüklüğündeki ekranın Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Orta segment bir işlemci olan Snapdragon 732G'den güç alan standart POCO X3 modelinin aksine iki yıl öncesinin amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 855+’ın güçlendirilmiş bir versiyonu olan Snapdragon 860’tan güç alan POCO X3 Pro, bu sayede daha yüksek bir performans sunabiliyor. Ayrıca cihazın 8 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar dahili depolama sunduğunu da belirtelim.

POCO X3 Pro özellikleri

İşlemci: CPU: Qualcomm Snapdragon 860 GPU: Adreno 640

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 120 Hz Panel: IPS LCD

Arka Kamera: Ana Kamera: 48 MP, f/1.79 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2.2 Makro Kamera: 2 MP, f/2.4 Derinlik Sensörü: 2MP, f/2.4

Ön Kamera: 20 MP, f/2,45

Batarya: Kapasite: 5160 mAh Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12

Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 5

POCO F3 ve POCO X3 Pro fiyatları