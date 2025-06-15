Xiaomi'nin günler içerisinde duyuracağı POCO F7'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Telefon, piyasaya sürüldüğü ülkelerde büyük ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor. Peki POCO F7, tüketicilere neler sunacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefon markası POCO, çok yakında bir lansman gerçekleştirecek. Bu lansmanda POCO F7 modeli duyurulacak ve bu akıllı telefon, küresel pazarlarda satışa sunulacak. An itibarıyla yaklaşmakta olan telefonun neredeyse tüm özellikleri ve fiyatı gün yüzüne çıkmış durumda.

POCO F7, 6.83 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatılacak. 3.200 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, 20 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapacak. 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak telefon, büyük oranda Redmi Turbo 4 Pro'ya benzeyecek.

Karşınızda POCO F7

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek telefon, 90W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Telefonun işletim sistemi ise Android 15 tabanlı HyperOS 2 olacak. Wi-Fi 7 ve IP68 gibi özellikler de POCO F7'de mevcut olacak.

Telefonun arka kısmında ikili kamera kurulumu bizleri bekliyor olacak. POCO F7'nin ana kamerası 50 MP, ultra geniş açılı kamerası ise 8 MP çözünürlük sunacak. Telefonun kamera kurulumu, yapay zekâ ile desteklenecek.

POCO F7 teknik özellikleri:

Ekran 6.83 inç, 120 Hz, AMOLED, 3.200 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12 GB (LPDDR5X) Depolama 512 GB (UFS 4.1) Ön Kamera 20 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 6.500 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS 2 (Android 15)

POCO F7 fiyatı: