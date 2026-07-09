Hem Araba Hem Gerçek Bir Yaşam Alanı: Xiaomi'nin Yeni Elektrikli Otomobili "Sky Nomad" ile Tanışın!

Xiaomi, SU7 ve YU7 modellerinin ardından yeni elektrikli modeli Sky Nomad'ı görücüye çıkardı.

Xiaomi, SU7 ve YU7 modelleriyle tamamen sürücü odaklı bir deneyim sunarken, bu kez rotayı yeni bir elektrikli otomobili Sky Nomad (Xiaomi Pengcheng) serisine çevirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Xiaomi CEO’su Lei Jun’un "Zekânın alanı tanımlamasına izin verdik ve sizinle birlikte hareket eden bir yaşam alanı inşa ettik." sözleriyle özetlediği bu yeni SUV, sadece bir araba değil, âdeta tekerlekli bir akıllı ev.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bir araçtan çok daha fazlası

Günün iki saatini trafikte geçirenler, park edip arabada kafa dinlemek isteyenler ya da hafta sonu kamp kaçamaklarını sevenler... Xiaomi, Sky Nomad’i tam olarak sizin günlük rutinleriniz için tasarladı. 2023’ten beri gizlilikle yürütülen bu proje, kullanıcıların artık "daha büyük araba" değil, "daha konforlu kabin" istediği gerçeğinden yola çıkıyor.

Şirketin yenilikçi mimarisi üzerine kurulan SkyNomad serisinin öne çıkan özellikleri ise şunlar:

Düz Taban Tasarımı : Koltuklar uzun raylar üzerinde kayarak tamamen özgürce hareket edebiliyor.

: Koltuklar uzun raylar üzerinde kayarak tamamen özgürce hareket edebiliyor. Modüler Kabin Düzeni : Seyahat esnasında yolcular, bagajlar ve hatta evcil hayvanlar için en ideal yerleşimi saniyeler içinde yapabiliyorsunuz.

: Seyahat esnasında yolcular, bagajlar ve hatta evcil hayvanlar için en ideal yerleşimi saniyeler içinde yapabiliyorsunuz. Park Modları : Araç durduğunda kabini anında bir ofise, dinlenme salonuna ya da çocuk oyun alanına dönüştürmek mümkün.

: Araç durduğunda kabini anında bir ofise, dinlenme salonuna ya da çocuk oyun alanına dönüştürmek mümkün. Xiaomi Ekosistemi: Evinizdeki Xiaomi akıllı cihazları ve yapay zekâyı doğrudan aracınızla entegre edebiliyorsunuz.

Ne zaman çıkacak?

Hem iş insanlarının mobil ofisi hem de çocuklu ailelerin konfor alanı olmaya aday bu seri, yaklaşık 3,5 yıllık bir emeğin ürünü.

Xiaomi SkyNomad serisinin çok yakında ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat kısmı ise şimdilik belirsiz.