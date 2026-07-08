Yakında PS5'e Çıkacak Call of Duty: Black Ops 1 ve 2'den Bazı Özelliklerin Kaldırıldığı Ortaya Çıktı (Nostalji Demeye Ne Hacet)

Eski günlerin hatırına Call of Duty: Black Ops 1 ve 2’yi yeniden oynamak için gün sayan PS5 sahiplerine biraz buruk bir haberimiz var.
Oyunların Trophy listeleri internete sızdı ancak madalyonun bir de karanlık yüzü var... Çocukluğumuzun o bayıldığımız bazı özelliklerini bu yeni sürümlerde göremeyebiliriz.
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Ne gibi değişiklikler var?
Sızıntılara göre ilk Black Ops'un o dönem kasıp kavuran Wager Matches (Bahis Maçları) ve Theater Mode (Sinema Modu) yeni sürümlerde yer almayacak.
Eskiden oyun içi puanlarımızı ortaya koyar; Gun Game veya One in the Chamber gibi modlarda arkadaşlarımızın canına okurduk. İşte o heyecanlı bahis kupa listesinde yok. Maçları kaydedip havalı videolar düzenlediğimiz Sinema Modu da büyük ihtimalle tarih olmuş durumda.
Peki ya PS5 performansı?
Black Ops 2 cephesinde ise rekabetçi mod olan League Play’in izine rastlanmadı. Daha da önemlisi, Activision bu yapımların birer remaster (yenilenmiş versiyon) değil, sadece port (uyarlama) olduğunu açıklamıştı.
Yani DualSense’in o muhteşem dokunsal geri bildirimlerini ya da 120Hz yağ gibi akan grafik desteğini bu oyunlarda göremeyebiliriz.